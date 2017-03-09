Продажи автомобилей в феврале снизились на 4% – АЕБ

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в феврале снизились на 4,1% до 106 658 штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-феврале 2017 г. было продано 184 574 автомобиля, что ниже показателя за тот же период прошлого года на 4,5%.

"В этом месяце мы наблюдаем очень разнонаправленную динамику продаж от бренда к бренду, что в итоге оказалось недостаточным для того, чтобы вывести рынок в плюс, так как некоторые традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем за аналогичный период прошлого года. Возможные причины для этого разнообразны, но можно предположить, что они временные. Это предположение улучшает перспективы рынка на предстоящие месяцы", - приводятся в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.