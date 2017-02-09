В январе 2017 года продажи новых автомобилей снова упали

Для российского авторынка январь 2017 г. оказался одним из худших за последние 10 лет
Евгений Егоров / Ведомости
Несмотря на оптимистичные прогнозы на 2017 г., продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе год к году упали на 5% до 77 916 шт., свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). «После очень медленных первых двух недель [января 2017 г.] покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины месяца, это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 г. и смирились с новой реальностью, – комментирует показатели председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом».