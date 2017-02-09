Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Январь огорчил автодилеров

В январе 2017 года продажи новых автомобилей снова упали

Для российского авторынка январь 2017 г. оказался одним из худших за последние 10 лет
Для российского авторынка январь 2017 г. оказался одним из худших за последние 10 лет
Евгений Егоров / Ведомости

Несмотря на оптимистичные прогнозы на 2017 г., продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе год к году упали на 5% до 77 916 шт., свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). «После очень медленных первых двух недель [января 2017 г.] покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины месяца, это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 г. и смирились с новой реальностью, – комментирует показатели председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом».

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