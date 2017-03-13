В России возобновилось производство Nissan Sentra

На автозаводе «Lada Ижевск» (входит в группу «АвтоВАЗ») в марте 2017 г. возобновилось производство седана Nissan Sentra, рассказал «Ведомостям» представитель Nissan. Модель не выпускалась в январе – феврале. Приостановку ее производства представитель объяснял тем, что «текущая ситуация на складах дилеров обеспечивает продажи на несколько месяцев вперед».

Решение о возобновлении выпуска Sentra в марте связано со снижением складских запасов, сказал он в понедельник. Топ-менеджер одной из дилерских компаний тоже говорит, что текущие запасы модели небольшие, не уточняя цифр. На машину невысокий спрос, но важно то, что компания не собирается сокращать модельный ряд, замечает он. Сколько планируется произвести Sentra в 2017 г. на ижевском автозаводе, представитель Nissan не раскрывает, лишь отмечает, что в марте объемы выпуска небольшие.

В 2016 г. было выпущено около 1500 шт. этой модели (в 3,6 раза меньше, чем годом ранее), по информации источника, знакомого с менеджерами «Lada Ижевск». Продажи Sentra в прошлом году сократились более чем вдвое до 2040 шт., по данным «Авторевю». Общие продажи Nissan в России в прошлом году снизились на 23% до 70 464 машин, весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей – на 11%, гласят данные АЕБ.