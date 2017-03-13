Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Nissan увозит Sentra из Ижевска

Nissan снял с производства в России еще одну модель

Седан Nissan Sentra разделил участь Teana и Tiida
Производство Sentra может быть возобновлено, но это будет зависеть от спроса в 2017 г.
Производство Sentra может быть возобновлено, но это будет зависеть от спроса в 2017 г.
Е. Егоров / Ведомости

В январе 2017 г. на автозаводе «Lada Ижевск» (входит в группу «АвтоВАЗ») не было выпущено ни одного седана гольф-класса Nissan Sentra, рассказал «Ведомостям» знакомый с менеджерами предприятия человек. Nissan приостановил выпуск Sentra, пояснил топ-менеджер одной из дилерских компаний марки и подтвердил представитель Nissan. Объясняя причину такого решения, последний сказал: «Текущая ситуация на складах дилеров обеспечивает продажи на несколько месяцев вперед».

Когда может быть возобновлено производство Sentra, он не уточнил и лишь заметил, что это будет зависеть от спроса в 2017 г. Дилерам, по словам одного из них, компания не сообщала, когда может возобновиться выпуск модели. Производство моделей Nissan на собственном заводе в Санкт-Петербурге, а также на мощностях московского завода Renault и тольяттинской площадки «АвтоВАЗа» продолжается.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике