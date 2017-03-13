Nissan снял с производства в России еще одну модель

Производство Sentra может быть возобновлено, но это будет зависеть от спроса в 2017 г.

В январе 2017 г. на автозаводе «Lada Ижевск» (входит в группу «АвтоВАЗ») не было выпущено ни одного седана гольф-класса Nissan Sentra, рассказал «Ведомостям» знакомый с менеджерами предприятия человек. Nissan приостановил выпуск Sentra, пояснил топ-менеджер одной из дилерских компаний марки и подтвердил представитель Nissan. Объясняя причину такого решения, последний сказал: «Текущая ситуация на складах дилеров обеспечивает продажи на несколько месяцев вперед».

Когда может быть возобновлено производство Sentra, он не уточнил и лишь заметил, что это будет зависеть от спроса в 2017 г. Дилерам, по словам одного из них, компания не сообщала, когда может возобновиться выпуск модели. Производство моделей Nissan на собственном заводе в Санкт-Петербурге, а также на мощностях московского завода Renault и тольяттинской площадки «АвтоВАЗа» продолжается.