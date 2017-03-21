«АвтоВАЗ» отзывает 106 700 автомобилей Lada Kalina и Granta

«АвтоВАЗ» отзывает более 106 700 автомобилей марок Lada Kalina и Granta, говорится в сообщении Росстандарта.

Будет отозвано 106 723 автомобиля, реализованных с 3 сентября 2015 г. по сегодняшний день. Причина отзыва – перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей с механической коробкой передач).

«АвтоВАЗ» проинформирует владельцев Lada Kalina и Granta, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ: будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые, отмечается в сообщении.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.