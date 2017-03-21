Российский рынок автомобилей с пробегом в феврале сократился на 3%

В феврале 2017 г. российский рынок подержанных легковых автомобилей сократился на 2,9% до 360 000 штук по сравнению с февралем прошлого года. Об этом говорится в сообщении «Автостата».

Лидером рынка автомобилей с пробегом остается LADA, на долю которой приходится более четверти от общего объема. «В количественном выражении это составляет около 95 000 штук – на 8% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок все так же является японская Toyota, чей показатель практически достиг 42 000 экземпляров (-1,7%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом порядка 20 тыс. машин (-0,7%)», – говорится в сообщении Росстата.

Самой популярной моделью остается Lada 2114, на второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus, на третьем – LADA 2107. По итогам двух месяцев 2017 г. объем вторичного рынка легковых автомобилей составил 673 500 единиц, снизившись на 0,8%.