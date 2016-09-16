Подан иск о банкротстве одного из крупнейших заводов в Ленобласти по производству комбикормов

ООО «Фабрика белковых кормов» подало иск о банкротстве к ОАО «Лужский комбикормовый завод» (Лужский ККЗ), следует из картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иск зарегистрирован 13 сентября и пока не принят к производству. Связаться с представителями компаний вчера вечером не удалось.

Фабрика белковых кормов в июле подала в Арбитражный суд Волгоградской области иск о взыскании с Лужского ККЗ 1,3 млн руб. Суд решил, что дело должен рассматривать петербургский суд, и возвратил заявление. Всего за 2014–2016 гг. к Лужскому ККЗ подали 83 иска с требованиями взыскать 109 млн руб., за это время завод подал 73 иска с требованиями к контрагентам на 326,5 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Дебиторская задолженность завода – 981 млн руб.

Лужский ККЗ основан в 1987 г., его мощность – более 1000 т в сутки, сказано на его сайте. Завод производит комбикорма для свиней, птицы, КРС, рыб, кроликов, овец, коз, лошадей и реализует продукцию в Северо-Западном регионе. За 2015 г. завод выпустил 128 163 т (в 2014 г. – 130 559 т) продукции. Завод занимает 4-е место по объемам производства после ОАО «ЛКХП им. Кирова», ОАО «Волховский ККЗ», ЗАО «Гатчинский ККЗ», следует из годового отчета Лужского ККЗ за 2015 г.

Выручка завода в 2015 г. увеличилась на 31,6% по сравнению с 2014 г. до 2,1 млрд руб., прибыль снизилась на 9,9% до 5,8 млн руб., следует из отчетности. В 2009 г. Россельхозбанк стал владельцем 75,6% акций завода из-за просроченной задолженности. Банк кредитовал Лужский ККЗ, ОАО «Рассвет» и ОАО «Лужский мясокомбинат», которые образовывали хозяйственную цепочку. Кредиторская задолженность составляла 1 млрд руб., рассказывал представитель банка в 2009 г. «Рассвет» также на 75,6% принадлежит Россельхозбанку. В 2014 г. работа Лужского мясокомбината была приостановлена. Представитель Россельхозбанка на запрос не ответил.

Завод вынужден работать со многими партнерами, у него нет крупного постоянного покупателя, который бы выбирал все объемы, положение неустойчивое, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В сезоне 2015/16 г. цены на сырье были высокими, что могло сказаться на рентабельности завода.

В разделе «риски» в годовом отчете за 2015 г. компания отмечала высокий уровень конкуренции в связи с большим количеством аналогичной продукции на рынке, а также опасалась уменьшения объемов сбыта. Завод инвестировал в модернизацию 16,9 млн руб. Выходом могло бы быть производство специализированных кормов, уникального предложения, говорит Рылько. Отрасль кормов в последнее время развивалась динамично за счет интегрированных холдингов, где росло животноводство, добавляет он.