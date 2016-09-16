«Русская аквакультура» перетасовала акционеров

ООО «УК «Свиньин и партнеры», действующее в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций (ЗПИФ) «Риэлти кэпитал», увеличило свою долю в уставном капитале ПАО «Русская аквакультура» с 8,78 до 23,39%, сообщила «Русская аквакультура» и подтвердил основной владелец УК «Свиньин и партнеры» Владимир Свиньин. Недавно такую же долю (14,6%) продал зять миллиардера Геннадия Тимченко Глеб Франк, окончательно выйдя из состава акционеров ПАО, сообщала ранее компания. Имя покупателя тогда не называлось. Представитель Франка подтвердил сделку с УК «Свиньин и партнеры», отказавшись от дальнейших комментариев. «Сделка совершена в интересах клиента», – отметил Свиньин в разговоре с «Ведомостями», но кто он, не сказал. Планирует ли компания увеличивать долю, он не говорит. Зато это по-прежнему планирует делать крупнейший акционер «Русской аквакультуры» – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев, сообщил он «Ведомостям» через представителя.

УК «Свиньин и партнеры» управляет 13 ЗПИФами. Она входит в санкт-петербургскую инвестиционно-девелоперскую группу компаний «Охта групп». Она строит жилье в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, строит и реконструирует коммерческую недвижимость. Под управлением «Охта групп» – бизнес-отель «Карелия», хостел «Граффити» и арт-отель Trezzini в Санкт-Петербурге, а также отель Ambassador в итальянском городе Пезаро.

Чья УК «Свиньин и партнеры» принадлежит пятерым собственникам – председателю правления «Охта групп» Владимиру Свиньину (58,89%), его заместителю Михаилу Ривлину (22,83%), управляющему директору «Охта групп» Анатолию Поляновскому (14,52%), Александру Аладушкину (2,15%), Наталье Сухаревой (1,6%). В «Охта групп» у Свиньина 30%, у Поляновского – 25%, у зампреда правления «Охта групп» Дмитрия Киселева – 24,78%, у Ривлина – 20,22%.

«Русская аквакультура» (до февраля 2015 г. «Русское море») – крупный российский производитель озерной форели и атлантического лосося. До недавних пор Франк был ее крупнейшим акционером. Но в августе 2016 г. он вышел из бизнеса. Франку надоели постоянные убытки «Русской аквакультуры», он больше не верит в этот бизнес, объяснял ранее «Ведомостям» его знакомый.

В последнее время компания испытывала трудности – в августе 2014 г. Россия запретила импорт некоторых продуктов питания из Европы, США, Канады, Норвегии, Австралии. На эти страны приходилось более 80% всей импортной продукции, которую продавало дистрибуторское подразделение компании – Русская рыбная компания (РРК). Из-за роста цен упал спрос, в результате «Русская аквакультура» продала РРК ее гендиректору Дмитрию Дангауэру и фонду экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Помимо эмбарго компанию преследовали и другие трудности – с 2014 г. она начала нести крупные убытки из-за болезни рыб. В июле 2015 г. сгорел цех первичной переработки в Мурманской области. Затем рыбу поразили лососевые вши, а следом и миксобактериоз. За 2015 г. выручка компании упала почти вдвое – с 1,5 млрд до 0,8 млрд руб. Чистый убыток увеличился примерно в 3,3 раза – с 0,5 млрд до 1,8 млрд руб.

Спрос на рыбу в России падал с 2014 г. из-за девальвации рубля и санкций, что существенно ухудшило положение производителей, констатирует исполнительный директор Рыбной ассоциации Алексей Аронов. Лососевые – один из самых пострадавших видов рыб. Чтобы выжить в этих условиях, производителям лососевых необходимо снижать долю атлантического лосося в производстве, наращивая долю форели, поскольку технология ее выращивания проще за счет меньших затрат и более быстрой окупаемости.