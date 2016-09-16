Магазин bestwatch.ru заплатит 15 млн рублей Swatch Group

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между администраторами интернет-магазина bestwatch.ru и несколькими производителями часов, входящими в Swatch Group. Это следует из текста постановления суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел. По условиям соглашения, петербургские ООО «Константа» и ООО «Аквамарин» обязуются не использовать на сайте товарные знаки часов Longines, Rado, Certina, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения. Также их не должны использовать аффилированные лица петербургских компаний, если такое разрешение им не дадут сами правообладатели – «Радо Уорен АГ», «Лонжин Вотч Ко», «Франсийон Лтд», «Сертина АГ» (все они входят в Swatch Group).

Кроме того, ООО «Константа» и ООО «Аквамарин» должны выплатить компаниям Swatch Group 15 млн руб., из них 10 млн руб. – в течение пяти рабочих дней с момента утверждения судом мирового соглашения.

До тех пор, пока петербургские компании не выплатят компенсацию, доменное имя bestwatch.ru будет находиться в залоге у компаний швейцарской группы в качестве обеспечения их обязательств, говорится в постановлении суда. Также они не смогут до выплаты первого транша в размере 10 млн руб. передавать кому-либо право администрирования доменного имени или менять регистратора домена. Взамен входящие в Swatch Group компании отказываются от всех исковых претензий к ООО «Константа» и ООО «Аквамарин».

«Это был один из самых длительных интернет-споров в России – судебные процессы начались еще в 2011 г.», - говорит человек, близкий к одной из сторон процесса. Он затронул много прецедентных для российской судебной практики вопросов, в том числе обеспечительные меры в форме запрета использования в интернете товарных знаков на период спора, а также требование о прекращении права администрирования домена в качестве средства, используемого для нарушения исключительных прав, рассказывает собеседник «Ведомостей». По его словам, 15 млн руб. – достаточно крупный размер компенсации для российской судебной практики.

Представитель Swatch Group в суде, партнер юридической фирмы Noerr Виктор Гербутов от комментариев отказался. Связаться с представителями ООО «Константа» и ООО «Аквамарин» не удалось.