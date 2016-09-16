Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта

Россия с 22 сентября запрещает поставки овощей, фруктов и корнеплодов из Египта. «С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Речь, в частности, идет о цитрусовых, томатах, картофеле и другой продукции», - сообщила «Интерфаксу» замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.

Россельхознадзор на этой неделе уже выражал обеспокоенность из-за систематических нарушений фитосанитарных требований при поставках цитрусовых из Египта: в апельсинах обнаруживается средиземноморская плодовая муха, повреждающая многие растения, в том числе апельсины и мандарины. Несмотря на обращения Россельхознадзора, египетская сторона не приняла мер по исправлению ситуации, указывала российская ветслужба, поэтому Россия запросила о переговорах с Египтом. Если реакции не последует, Россия введет временные ограничения на ввоз продукции из Египта, говорила представитель службы Юлия Мелано.

Представитель сети «Ашан» Мария Курносова говорит, что поставки плодоовощной продукции, попавшей под запрет, заменимы для ритейлера, на переориентацию поставок может потребоваться около двух-трех недель. На поставки плодоовощной продукции из Египта приходилась небольшая доля в зимний период и только по апельсинам, отмечает представитель группы компаний «Дикси». Основные поставщики цитрусовых - прежде всего Марокко, а также Сирия и Иран, которые могут заменить попавшие под запрет поставки из Египта, добавляет он. Сотрудник другого крупного ритейлера отмечает, что, как правило, после подобных запретов происходит рост цен, однако со временем, по мере налаживания новых каналов поставок, цены выравниваются.

В 2015 г. Египет завез в Россию цитрусовых на $153 млн, что составило 27% всего экспорта этой продукции. В этом году, после турецкого эмбарго, доля Египта выросла до 37%.

В конце августа минсельхоз Египта запретил ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием гриба-паразита спорыньи, хотя международные нормы допускают его содержание в зерне до 0,05%. В итоге с начала сентября отгрузок российской пшеницы в Египет не было. Египет – важный экспортный рынок для российской пшеницы: за сезон 2015/2016 в эту страну Россия отгрузила четверть всей отправленной на экспорт пшеницы, или 6,1 млн т.

В теории можно соблюсти нулевое содержание спорыньи, для этого нужны деньги и время, говорил «Ведомостям» один из экспортеров, но когда на рынке избыток зерна – это катастрофа. В 2016 г. в России ожидается рекордный урожай зерновых – 113–116 млн т, по прогнозам российского Минсельхоза, экспортировать надо около 40 млн т зерна.