Промышленность
Статья опубликована в № 4163 от 19.09.2016 под заголовком: Уран подождет до лучших времен

Уран начнет пользоваться спросом к 2020 году

Урановый холдинг «Росатома» прогнозирует, что рынок урана, обрушившийся после аварии на АЭС «Фукусима», восстановится к 2020 году
«Атомредметзолото» не ждет восстановления рынка раньше 2020 года
«Атомредметзолото» не ждет восстановления рынка раньше 2020 года
«Атомредметзолото»

Мировой рынок урана восстановится не ранее 2020 г., заявила заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса уранового холдинга «Атомредметзолото» (АРМЗ) Марина Либоракина. «Рынок урана сейчас находится в сложном положении. Это не первый раз в истории», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Девять крупнейших мировых компаний обеспечивают 81% добычи урана в мире. Чтобы поддержать цены, лидеры сокращают производство. Так, второй производитель урана в мире – канадская Cameco в апреле сократила производство на нескольких месторождениях в Канаде и США. Reuters писало, что это снижение позволит на 2% снизить мировое предложение урана. По данным АРМЗ, в 2015 г. предложение составляло 73 000–75 000 т, а спрос – 62 000–65 000 т. Французская Areva, третий в мире производитель урана, также приостанавливает производство на низкорентабельных проектах, писало Reuters. И Cameco, и Areva отказались от экспансии. А мировой лидер «Казатомпром» заявлял, что будет сокращать поставки урана, чтобы поддержать цены.

АРМЗ (шестой в мире производитель) тоже будет снижать производство, сообщила Либоракина. План на 2016 г. – 2984 т, сказала она. Это на 2,3% меньше, чем в 2015 г. При этом, подчеркнула Либоракина, АРМЗ удалось снизить себестоимость добычи урана на главном активе – Приаргунском производственном горно-химическом объединении на 30%. Теперь холдингу остается лишь ждать восстановления рынка.

Разрушительной аварии на АЭС в Фукусиме 5 лет
Полная консервация атомной электростанции займет от 30 до 40 лет, сообщает TEPCO

Цены на уран падают пять лет подряд (см. график) из-за аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. После этого Япония остановила работу всех АЭС. Германия решила со временем отказаться от атомной энергии. Франция заявила о намерении снизить долю атомной энергии. В Японии первый реактор заработал только в 2015 г. Но ситуация с перезапуском остается сложной, пишет Uranuim One (еще один урановый холдинг «Росатома») в материалах к отчету за первое полугодие. Из 42 пригодных к эксплуатации реакторов в Японии функционируют всего два и отношение общественности к атомной энергетике крайне негативное, подчеркивает Uranuim One. На начало июня в мире было 437 пригодных к эксплуатации реакторов мощностью 381 ГВт, указано в материалах. Надежды производителей урана связаны в первую очередь с Китаем, где правительство рассчитывает, что к 2020 г. в стране будет 58 ГВт работающих реакторов и еще 30 ГВт строящихся. Рост также ожидается в Индии, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Турции, а также в странах Африки, пишет в отчете за 2015 г. АРМЗ. По прогнозу Ux Consulting, к 2020 г. число реакторов вырастет до 461 (мощность – 410 ГВт); прогноз на 2030 г. – 533 реактора (мощность – 518 ГВт).

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