Уран начнет пользоваться спросом к 2020 году

Мировой рынок урана восстановится не ранее 2020 г., заявила заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса уранового холдинга «Атомредметзолото» (АРМЗ) Марина Либоракина. «Рынок урана сейчас находится в сложном положении. Это не первый раз в истории», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Девять крупнейших мировых компаний обеспечивают 81% добычи урана в мире. Чтобы поддержать цены, лидеры сокращают производство. Так, второй производитель урана в мире – канадская Cameco в апреле сократила производство на нескольких месторождениях в Канаде и США. Reuters писало, что это снижение позволит на 2% снизить мировое предложение урана. По данным АРМЗ, в 2015 г. предложение составляло 73 000–75 000 т, а спрос – 62 000–65 000 т. Французская Areva, третий в мире производитель урана, также приостанавливает производство на низкорентабельных проектах, писало Reuters. И Cameco, и Areva отказались от экспансии. А мировой лидер «Казатомпром» заявлял, что будет сокращать поставки урана, чтобы поддержать цены.

АРМЗ (шестой в мире производитель) тоже будет снижать производство, сообщила Либоракина. План на 2016 г. – 2984 т, сказала она. Это на 2,3% меньше, чем в 2015 г. При этом, подчеркнула Либоракина, АРМЗ удалось снизить себестоимость добычи урана на главном активе – Приаргунском производственном горно-химическом объединении на 30%. Теперь холдингу остается лишь ждать восстановления рынка.

Цены на уран падают пять лет подряд (см. график) из-за аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. После этого Япония остановила работу всех АЭС. Германия решила со временем отказаться от атомной энергии. Франция заявила о намерении снизить долю атомной энергии. В Японии первый реактор заработал только в 2015 г. Но ситуация с перезапуском остается сложной, пишет Uranuim One (еще один урановый холдинг «Росатома») в материалах к отчету за первое полугодие. Из 42 пригодных к эксплуатации реакторов в Японии функционируют всего два и отношение общественности к атомной энергетике крайне негативное, подчеркивает Uranuim One. На начало июня в мире было 437 пригодных к эксплуатации реакторов мощностью 381 ГВт, указано в материалах. Надежды производителей урана связаны в первую очередь с Китаем, где правительство рассчитывает, что к 2020 г. в стране будет 58 ГВт работающих реакторов и еще 30 ГВт строящихся. Рост также ожидается в Индии, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Турции, а также в странах Африки, пишет в отчете за 2015 г. АРМЗ. По прогнозу Ux Consulting, к 2020 г. число реакторов вырастет до 461 (мощность – 410 ГВт); прогноз на 2030 г. – 533 реактора (мощность – 518 ГВт).