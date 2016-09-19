Unilever обсуждает покупку принадлежащего актрисе Джессике Альбе ритейлера Honest

Один из крупнейших в мире производителей товаров для повседневного пользования – Unilever ведет переговоры о покупке Honest Co., ритейлера, основанного актрисой Джессикой Альба. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Производитель мыла Dove и спреев Axe обсуждает сделку стоимостью более $1 млрд, но менее $1,7 млрд, в которые инвесторы оценили Honest в ходе прошлогоднего раунда финансирования, по данным источников. Переговоры на очень ранней стадии, добавляет один из собеседников, а Honest не исключает, что вместо сделки может провести публичное размещение своих бумаг. С момента основания в 2011 г. калифорнийский Honest привлек от инвесторов более $200 млн, согласно FactSet. Среди них венчурные фирмы General Catalyst Partners и Lightspeed Venture Partners, а также управляющие компании Fidelity Management & Research и Wellington Management.

В случае продажи Honest обещал некоторым инвесторам вернуть инвестиции в удвоенном размере.

Выручка Honest составляет около $300 млн в год, знает один из источников. Ритейлер продает детские подгузники, средства для домашней уборки, личной гигиены, косметику. Многие потребители покупают такие товары на сайте компании через ежемесячные подписные сервисы. Некоторые товары продаются и в магазинах таких традиционных ритейлеров, как Target и Whole Foods Markets.

Покупка Honest даст Unilever доступ к быстро растущему рынку натуральных, или экологичных, чистящих средств, а также подгузников. Кроме того, бизнес-модель Honest позволит Unilever лучше понять покупательское поведение.

Unilever продает упакованную еду, товары для дома и личной гигиены по всему миру, но на рынке США компания не может конкурировать с Honest по многим товарным категориям. В 2008 г. Unilever продал бизнес в стиральных порошках за $1,45 млрд частной инвесткомпании и развивал последние годы в США продажи средств для ухода за волосами и кожей.

Honest конкурирует с такими гигантами, как Procter & Gamble и Clorox, обещая избегать агрессивных веществ, которые используются во многих массовых товарах. Тем не менее расследование The Wall Street Journal обнаружило, что средство для стирки от Honest содержит содиум лаурил сульфат (SLS) – одно из веществ, которых компания обещала избегать. Honest не согласился с этими выводами и представил результаты двух независимых тестов, которые не обнаружили SLS.

Для Unilever поглощение Honest будет уже второй за последнее время покупкой калифорнийской интернет-компании в сфере потребительских товаров. В августе концерн заплатил $1 млрд за покупку Dollar Shave Club. Этот быстро растущий, но неприбыльный стартап позволяет подписаться на доставку бритв за определенную плату каждый месяц.

С другой стороны, Dollar Shave Club, а также Jet.com – среди стартапов, которые за последнее время решились на сделки с более крупными конкурентами, так как рынок IPO не на подъеме, а инвесторы настаивали на выходе из этих проектов в прибыль.

Перевела Наталья Ищенко