В Москве дешевеет бензин

Нефтяные компании начали снижать цены на АЗС Москвы, следует из данных Московской топливной ассоциации. «Шелл нефть» за прошлую неделю снизила среднюю цену на Аи-92 на 10 коп. до 35,87 руб./л, а средние цены на Аи-95 — на 9 коп. до 38,84 руб./л. «Татнефть — АЗС — Запад» снизила средние цены на дизельное топливо, Аи-92 и Аи-95 на 1 коп. до 35,55 руб./л, 35,02 руб./л и 37,78 руб./л соответственно. «ММ Транс» снизила средние цены на дизель на 12 коп. до 35,41 руб./л, средние цены на Аи-92 упали на 3 коп. до 34,98 руб./л, цены на Аи-95 упали на 5 коп. до 37,91 руб./л. «Газпромнефть - Северо-Запад» снизила средние цены на дизельное топливо на 20 коп. до 35,35 руб./л.

У Thomson Reuters Kortes другие данные. По информации аналитиков, на прошлой неделе дизельное топливо в стране подешевело в среднем на 1 коп. до 35,54 руб./л, а розничные котировки бензинов в европейской части России не изменились и составили 35,03 руб. за литр Аи-92 и 38,1 руб. за литр Аи-95. Зато бензины подешевели на 1-3 коп. в Приволжском и Сибирском федеральных округах, следует из данных Thomson Reuters Kortes.

Оптовые цены на бензин сейчас существенно ниже тех максимумов, которые мы наблюдали в конце июня-начале июля, логично, что вслед за оптовыми скорректируются и розничные цены, говорит генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. По его словам, снижение цен на заправках других компаний теперь дело конкуренции: если одна сеть АЗС снизила цены, её конкуренты, скорее всего, последуют за ней. Скорее всего, снижение розничных цен продолжится, считает Турукалов. По его оценкам, к концу года цены на бензин могут потерять до 50 коп.

Цены на оптовом рынке сильно упали за последний месяц, поэтому снижаются и цены на заправках, говорит заместитель начальника отдела «Солид товарные рынки» Максим Грушин. Есть и политический фактор: цены падали на прошлой неделе перед выборами в Госдуму, добавляет он. Обычно розничные цены слабо коррелируют с оптовыми: летом цены на оптовом рынке взлетают, и АЗС почти ничего не зарабатывают, а зимой оптовые цены падают, и АЗС могут заработать больше, выравнивая маржу по году, объясняет он. Видимо, сейчас оптовые цены упали так сильно, что компании решили снизить розничные, чтобы привлечь клиента, полагает он. Серьезного снижения цен до конца года эксперт не ожидает.