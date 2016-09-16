Правительство может повысить акцизы на топливо

Варианты увеличения налоговой нагрузки на нефтяников обсуждались на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича в среду. Всего Минфин рассчитывает получить в 2017 г. дополнительные 200 млрд руб., рассказывают участник совещания и два федеральных чиновника. Это же следует из материалов к совещанию по дополнительным доходам у первого вице-премьера Игоря Шувалова 5 сентября («Ведомости» с ними ознакомились).

Собрать дополнительные 200 млрд руб. с нефтяной отрасли Минфин рассчитывал и в этом году, но не получилось. Было заморожено предусмотренное налоговым маневром снижение экспортной пошлины, НДПИ же вырос. И это сыграло с Минфином злую шутку – доходы от пошлин снижаются вместе с ценами на нефть. Теперь Минфин хочет избежать повторения истории. Рассматривалось несколько вариантов, рассказывают собеседники «Ведомостей». Первый – все 200 млрд руб. получить за счет повышения НДПИ на $1/барр. Второй – частично за счет отказа от запланированного снижения акцизов и сохранения их на уровне 2016 г., чтобы нагрузка на нефтяников не так сильно выросла. Сейчас ставки акцизов на бензин и дизельное топливо – 10 130 и 5290 руб./т соответственно, в 2017 г. они должны снизиться до 7430 и 5090 руб./т. Сохранение акцизов на уровне 2016 г. даст бюджету дополнительно 100 млрд руб., говорит чиновник. Обсуждалось даже повышение акцизов, но от этой идеи на совещании отказались, отмечает один из чиновников.

Также звучала идея получить дополнительные доходы от экспортной пошлины. Однако Минфин не хочет связываться с этим, тем более что планирует обнулить их в будущем (см. врез), рассказывает человек, знакомый с ходом обсуждения, и подтверждает чиновник.

Никаких решений на совещании не было принято, говорит участник совещания, поручено проработать все варианты. «Еще раз решили сделать все расчеты, решение не приняли», – подтверждает федеральный чиновник, знакомый с итогами обсуждения. Даже 200 млрд руб. не окончательная сумма – она может быть и ниже. Представители Минфина и Минэнерго не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель Дворковича ограничился подтверждением совещания.

При сохранении акцизов на уровне 2016 г. 1 л бензина подорожает в рознице на 1,6 руб., дизельного топлива – на 0,8 руб., говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Если же компаниям не удастся полностью переложить акциз на потребителя, то снизится маржа переработки, предупреждает он. В лучшем положении окажутся НПЗ, ориентированные на экспорт, отмечает Ежов: НПЗ, поставляющие моторные топлива на внутренний рынок, могут потерять до 600 руб./т переработки, если не удастся переложить дополнительный акциз на потребителя.