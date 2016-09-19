McDonald's могут доначислить налоги на $500 млн

Недавнее решение Еврокомиссии (ЕК) заставить Apple доплатить налоги на 13 млрд евро в Ирландии вызвало бурю негодования в США. Следующими на очереди могут оказаться еще две американские корпорации, McDonald's и Amazon, налоговые соглашения которых в Европе тоже изучает ЕК. По оценкам Financial Times, если Брюссель признает их незаконной государственной помощью, то может потребовать от McDonald's доплатить Люксембургу налоги примерно на $500 млн.

McDonald's, чья европейская штаб-квартира находится в Люксембурге, после реорганизации бизнеса в 2009 г. заработала в Европе $1,8 млрд прибыли. Благодаря налоговым соглашениям с Люксембургом компания платила налог на прибыль в среднем по ставке 1,49%, выяснила FT, ознакомившись с расследованием ЕК. Но если бы эта прибыль облагалась по стандартной для страны ставке 29,2%, McDonald's должна бы была заплатить около $500 млн.

Правительство Люксембурга и McDonald's не признают каких-либо нарушений. «В 2011-2015 гг. компании [европейской сети] McDonald's выплатили более $2,5 млрд в ЕС только по налогу на прибыль корпораций по средней ставке около 27%», – заявила компания.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер еще не приняла решения по делу McDonald's. Но на этой неделе у нее начинается деловая поездка в США, и Вестагер не показывает признаков того, что отступит под давлением из-за штрафа Apple. Производитель iPhone настаивает, что платил все необходимые налоги, а его гендиректор Тим Кук называет дело «политическим». Также Вашингтон упрекнул Брюссель в том, что тот действует как «наднациональное налоговое ведомство». На прошлой неделе 185 руководителей американских компаний назвали штраф «мучительной раной», которую экономика ЕС «сама себе наносит».

В последние годы транснациональные корпорации подвергаются критике за то, что переводят прибыль между собственными подразделениями для минимизации налогов. Согласно Moody's, американские корпорации хранят за рубежом около $1,1 трлн.

ЕК начала расследование в отношении McDonald’s в декабре 2015 г., вскоре после того как стало известно о налоговых соглашениях Люксембурга с сотнями транснациональных компаний. В ЕС такие соглашения считаются незаконной государственной помощью. Как утверждает ЕК, два таких соглашения, заключенных в 2009 г., позволяли почти не платить налоги на прибыль организации McDonald’s Europe Franchising, которой рестораны сети в Европе и России выплачивают роялти.

Причем сначала Люксембург разрешил McDonald’s платить налоги по низкой ставке, если она будет ежегодно показывать, что ее прибыль задекларирована и облагается налогом в США. Но корпорация попросила убрать этот пункт, ссылаясь на налоговое соглашение между США и Люксембургом, и последний согласился изменить условия соглашения. Начиная расследование, Вестагер отметила: «Назначение [таких] соглашений между странами – избежать двойного налогообложения, а не оправдывать двойную неуплату налогов».

Перевел Алексей Невельский