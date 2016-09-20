Оборот контейнеров в порту Санкт-Петербург перестал расти

За восемь месяцев 2016 г. порты Петербурга и Ленобласти перевалили 147,4 млн т грузов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». Контейнерооборот порта Санкт-Петербург, на который приходится до 95% от всего оборота контейнеров города и области, увеличился на 0,6%: рост на 2,5% по итогам семи месяцев в августе сменился 10%-ным падением до 139 023 TEU. Оборот в порту Бронка за восемь месяцев составил 20 776 TEU (за полгода было 13 831 TEU).

Обработка грузов в августе в портах выросла на 2% до 18,6 млн т. Перевалка увеличилась в Приморске (на 24% из-за нефти) и Усть-Луге (на 1% благодаря углю и коксу). Упала – в порту Санкт-Петербург (на 9%), в Выборге (на 38%) и Высоцке (на 14%). Контейнерооборот Усть-Луги держится на уровне прошлого года.

Экспорт контейнеров в порту Санкт-Петербург за восемь месяцев упал на 1,9% до 582 081 TEU, импорт вырос на 3,5% до 580 265 TEU. Импорт порожних контейнеров вырос за этот период в 2,5 раза. Лидерами в порту по обработке контейнеров являются ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (входит в UCL Holding, за восемь месяцев 2016 г. обработал 373 245 TEU), АО «Первый контейнерный терминал» (входит в группу Global Ports, 325 090 TEU) и АО «Петролеспорт» (входит в Global Ports, 182 217 TEU), по данным InfraNews.

Российский рынок контейнерных перевозок за восемь месяцев уменьшился на 0,7%, в 2015 г. он упал на 26%. Агентство Fitch прогнозировало спад российского рынка контейнерных перевозок в 2016 г. на 2%.

Экспортеры достигли пределов роста, сейчас все упирается в организационные возможности: рынок ждет демократизации условий перевозки контейнеров от РЖД, что должно случиться в ближайшие месяцы, после чего возможно оживление рынка, объясняет гендиректор InfraNews Алексей Безбородов. По его словам, другим драйвером развития рынка может стать улучшение общеэкономической ситуации. Ни один груз так напрямую не зависит от потребительской активности и экономической ситуации в стране, как контейнер, подтверждает участник рынка грузоперевозок. Контейнерооборот быстро падает при слабом рубле и быстро восстанавливается при его росте, сейчас в экономике нет потрясений и рынок стагнирует, говорит он. По его словам, стивидоры ожидают к концу года небольшого увеличения контейнерооборота. Высокий курс национальной валюты ведет к росту объемов груженого экспорта, но снижает импорт груженых контейнеров, поясняет представитель UCL. Перераспределения потоков клиентов UCL в порт Бронка он не замечает.

В августе наблюдается сезонный спад скоропортящихся товаров – фруктов и овощей, но общие объемы перевалки сохраняются на уровне прошлого года, говорит заместитель гендиректора ГК «Балтика-транс» Ирина Капитанова. При этом снижается маржинальность бизнеса: себестоимость растет, а ставки на рынке не меняются, уточняет она. По ее словам, в экспорте виден рост минеральных удобрений, в импорте падают объемы товаров народного потребления из Китая. Оборот грузов держится на уровне прошлого года плюс-минус 3%, говорит стивидор, который занимается импортом фруктов.