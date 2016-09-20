Следователи обыскали издательство «Амфора»

Оперативная группа Следственного комитета России (СКР) 19 сентября произвела обыск и изъятие документов в ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», сообщил на своей странице в фейсбуке гендиректор и владелец издательства Олег Седов. Он рассказал, что в отношении его возбуждено дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов). Данная статья предусматривает наказание от штрафа (от 100 000 руб.) до шести лет лишения свободы. Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если заплатит полностью сумму недоимки, пеней и штрафа. Представитель СКР в Петербурге отказался от комментариев.

В базе данных исполнительных производств судебных приставов есть 11 исполнительных листов к «Амфоре» на 21,2 млн руб., по одному из них наложен арест. Еще один лист связан с взысканием налогов и сборов на 8,5 млн руб., включая пени. У «Амфоры» нет задолженности по налогам и сборам – компания все погасила, утверждает Седов. В базе есть также два исполнительных листа на сумму 14 млн руб. лично к Седову. Он подтвердил, что взял на себя обязательства личного поручительства перед банками и типографиями.

Седов рассказал, что счета издательства и его личное имущество арестованы налоговой службой и приставами, производство остановлено. Издательство начало работать в 1999 г. С тех пор «Амфора» издала около 70 млн книг, по объемам производства издательство входило в топ-10 крупнейших игроков в России, говорит Седов. Выручка «Амфоры» за 2014 г. составила 503 млн руб., прибыль – 193 млн руб.

«Мы не смогли пережить очередной кризис», – объясняет директор. Сырье, бумага и полиграфические материалы подорожали на 50% после обрушения курса рубля, комментирует Седов. По его словам, типография и поставщики сырья ужесточили платежную дисциплину, были отменены отсрочки по платежам. АО «Производственно-издательский комбинат «Офсет» в марте 2016 г. подало иск о признании издательства «Амфора» банкротом, следующее заседание по нему назначено на 19 октября. Вступившее в дело ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Парето-принт» подало ходатайство о введении конкурсного производства. Еще один иск о банкротстве издательства подал в конце прошлой недели Росевробанк. За 2016 г. к «Амфоре» подано 12 исков с требованиями на 63 млн руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Банк «Санкт-Петербург» требует взыскать с ООО «Петроглиф» и «Амфоры» 27,9 млн руб. задолженности по кредитному договору. По данным «СПАРК-Интерфакса», в залоге по кредитам Росевробанка и Россельхозбанка находятся книги издательства. Представитель банка «Санкт-Петербург» не смог прокомментировать иск. Представитель Росевробанка отказался от комментариев. Пресс-служба Россельхозбанка на запрос не ответила.

Идут переговоры с инвесторами, которые готовы совместно разработать план финансового оздоровления «Амфоры», говорит Седов, не называя их. Налоговая служба должна вернуть около 30 млн руб., это льгота по издательской деятельности, утверждает он.

К банкротному положению могли привести ошибки в стратегии, считает гендиректор сети книжных магазинов «Буквоед» Денис Котов. По его словам, издательство не обеспечивало своей продукции громкую медийную или событийную поддержку, которая фокусировала бы на ней внимание клиентов. Количество покупателей книг продолжает снижаться, констатирует он.