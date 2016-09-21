S7 Group станет первым российским покупателем лайнеров Boeing нового поколения

Группа компаний S7 подписала с иностранной лизинговой компанией соглашение на поставку в операционный лизинг узкофюзеляжных судов Boeing 737 Max, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер лизинговой компании и человек, близкий к руководству S7. Получателем лайнеров будет входящая в группу авиакомпания «Глобус» (эксплуатирует 19 самолетов Boeing 737), уточняют они. Другая входящая в группу авиакомпания – «Сибирь» (обе летают под брендом S7) эксплуатирует лайнеры Airbus: 20 самолетов А319, 19 А320 и шесть А321; кроме того, в ее парке два широкофюзеляжных дальнемагистральных Boeing 767.

Представитель S7 Анна Бажина подтвердила, что группа подписала договор аренды девяти Boeing 737 Max с компанией Air Lease Corporation. «S7 Airlines станет первой российской авиакомпанией, в парке которой появятся эти современные лайнеры, – подчеркнула она. – Первый Boeing 737 Max поступит в сентябре 2018 г.».

По словам Бажиной, производитель обещает, что эксплуатационные расходы на Boeing 737 Max будут самыми низкими в сегменте узкофюзеляжных самолетов. Парк воздушных судов S7 Airlines – один из самых молодых и современных на российском рынке авиаперевозок, обращает внимание она.

Операционные расходы при эксплуатации В737 Max будут на 20% ниже, чем в случае с В737, за счет большего ресурса агрегатов и меньшего на 14% расхода топлива, уточняет топ-менеджер российской авиакомпании, ссылаясь на данные Boeing. Этот лайнер максимально начинен электроникой, все технические проверки на нем будут проводиться в разы быстрее, рассказывает он. В лизинге он тоже дороже, но даже с поправкой на цену эффективность должна быть минимум на 10% выше, чем у В737, говорит собеседник «Ведомостей».

Против рынка 8,7% составило сокращение российского рынка авиаперевозок в январе – августе 2016 г. к тому же периоду прошлого года до 58,3 млн пассажиров. Но лидеры рынка показатели улучшили: «Аэрофлот» – на 10% (до 19 млн человек), «Сибирь» – на 19,5% (до 6,5 млн), «Уральские авиалинии» – на 17% (до 4,3 млн), «Ютэйр» – на 12% (до 4,2 млн), «Победа» – на 58% (до 2,9 млн), «Глобус» – на 43% (до 2,3 млн)

Boeing 737 Max не используется еще ни одной авиакомпанией: в декабре 2015 г. состоялась его выкатка (первая публичная презентация), в мае этого года – первый испытательный международный полет. Но портфель заказов на Max уже насчитывает 3278 судов, поставки начнутся, по данным Boeing, в первой половине 2017 г. Каталожная цена B737 Max варьируется в зависимости от модели между $90,2 млн и $116,6 млн, лайнеров В737 – между $80,6 млн и $101,9 млн, сообщается на сайте Boeing. При заказе крупной партии скидка от каталожной цены может достигать 50%.

S7 будет первым российским эксплуатантом не только Мах, но и самолетов нового поколения Airbus: в апреле 2016 г. «Сибирь» объявила о контракте с той же Air Lease Corporation на поставку в 2017–2018 гг. трех А321 neo и об опционе на два А320 neo. Первый neo ожидается весной следующего года.

Вероятно, Мах придут на замену нынешним самолетам в парке «Глобуса», предполагают топ-менеджер лизинговой компании и человек, близкий к руководству S7: примерно 10 из них компания эксплуатирует с 2008–2009 гг. Бажина возражает: Мах приобретаются в дополнение к уже существующим судам. У «Сибири» и «Глобуса» растет пассажиропоток, S7 хотела бы быстрее расширять и парк, а на мировом рынке мало предложений по хорошей цене, объясняет человек, знакомый с руководством S7. С начала этого года парк S7 прирос на восемь судов (+14%).

«Аэрофлот» – первый заказчик российского узкофюзеляжного самолета МС-21, который займет ту же коммерческую нишу, что Boeing 737 Мах и Airbus A320 neo, и не планирует заказывать его иностранные аналоги, говорит представитель авиакомпании. Начало поставок МС-21 ожидается в 2018 г.

В 2007 г. «Сибирь» заказывала 15 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 Dreamliner, еще раньше 22 Dreamliner заказал «Аэрофлот». Но в кризис 2008 г. «Сибирь» расторгла контракт с потерями, а «Аэрофлот» в августе этого года переуступил контракт лизинговой «дочке» «Ростеха».

В целом российский рынок авиаперевозок сокращается и в следующем году может продолжить падение, но крупнейшие перевозчики улучшают результаты за счет слабых авиакомпаний, констатирует гендиректор Infomost Борис Рыбак. Лидеры рынка, прежде всего «Аэрофлот» и S7, выигрывают не только за счет перешедших к ним пассажиров «Трансаэро» (большинство из них перестали летать из-за падения покупательной способности), но также благодаря высокой эффективности и качественному управлению, говорит он. Совершенно логично, что они обновляют парк: для неэффективной компании новая и дорогая техника – бремя, для эффективной – инструмент повышения эффективности, рассуждает Рыбак.