S&P может присвоить «Новатэку» рейтинг выше рейтинга России

«Новатэк» может стать второй компанией в нефтегазовой отрасли с рейтингом выше суверенного

Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: «Новатэк» претендует на высокую оценку

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может присвоить «Новатэку» рейтинг выше суверенного рейтинга России.

16 сентября агентство пересмотрело прогноз по кредитным рейтингам России с негативного на стабильный, говорится в сообщении S&P. Аналогично пересмотрены прогнозы по рейтингам 17 компаний. Рейтинг «Новатэка» был поставлен на пересмотр с позитивным прогнозом. «Мы можем повысить рейтинг компании до ВВВ-, если придем к выводу, что компания сможет справиться с последствиями гипотетического суверенного дефолта», – указано в сообщении S&P.

Доля экспорта Стабильная доля экспортной выручки выше 50% – один из основных критериев, позволяющих пробить суверенный потолок кредитного рейтинга, отмечал «Новатэк». По данным компании, выручка от продажи нефти и газа во II квартале была 127 млрд руб., причем на жидкие углеводороды, которые компания может экспортировать, приходилось 60%.

Уровень долговой нагрузки компании снижается после продажи 10% акций проекта по строительству завода сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (китайскому Silk Road Fund. – «Ведомости») и поскольку компания имеет в целом умеренный объем капитальных расходов, поясняет S&P. Валютная выручка «Новатэка» устойчиво растет, указывают эксперты агентства (см. врез). Компания погашает долговые обязательства в иностранной валюте, что ведет к улучшению графика погашения долга, отмечает S&P.

Сейчас рейтинг выше суверенного в нефтегазовом секторе есть только у «Лукойла» (по версии S&P). Методология Fitch Ratings позволяет рейтинговать компании выше суверенного потолка при соблюдении ряда условий, говорит младший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. На практике в России агентство ограничивает корпоративные рейтинги уровнем суверенного, например, в случае «Газпрома» и «Лукойла». Прогноз Fitch по рейтингу «Новатэка» (негативный) связан с негативным прогнозом по суверенному рейтингу. Ограничение рейтинга суверенным для нефтегазовых компаний объясняется влиянием государства на компании через налогообложение отрасли и другие инструменты, пояснил Маринченко.

«Новатэк» – компания со значительной ресурсной базой, низкой долговой нагрузкой и сильными финансовыми показателями, говорит вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.

ОАО «Новатэк» Нефтегазовая компания

Акционеры (данные на 10 декабря 2012 г.): Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (около 23,49%), Total E&P Arctic Russia (15,16%), «Газпром» (9,99%).

Капитализация (LSE) – $31,2 млрд.

Выручка (МСФО, 6 месяцев 2016 г.) – 266,7 млрд руб.,

Чистая прибыль – 161,9 млрд руб.

Фактический рейтинг и прогноз по рейтингу «Новатэка» ограничен уровнем и прогнозом по суверенному рейтингу и поэтому находится на уровне Ba1 с негативным прогнозом, говорит Перевезенцев: «В России у Moody’s нет ни одной компании, у которой рейтинг был бы выше суверенного, т. е. выше Ba1 с негативным прогнозом».

Повышение рейтинга может означать для «Новатэка» возможность дешевле занимать или улучшить условия по имеющемуся долгу, считает аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. На рейтинг «Новатэка» может повлиять решение правительства по НДПИ на газ, считает директор Small Letters Виталий Крюков. Минфин предложил увеличить НДПИ на газ для независимых производителей газа в 2017 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Правительству придется почти удвоить НДПИ для независимых, чтобы собрать с них дополнительно 100 млрд руб. в следующем году, отмечают аналитики UBS.

Представитель «Новатэка» не ответил на запрос.