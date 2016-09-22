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Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Леонида Лебедева вспомнили в Твери

Экс-сенатор Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела

Миноритарий ТГК-2 обвиняет бизнесмена в том, что из-за его действий лишился $220 млн
Экс-сенатор Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела
Экс-сенатор Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела
С. Портер / Ведомости

Экс-сенатор от Чувашии и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон расследования. Дело возбуждено управлением МВД по Тверской области 7 сентября по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, до 10 лет лишения свободы) в отношении самого Лебедева и неустановленных лиц. Это подтвердил сотрудник правоохранительных органов. То, что в отношении Лебедева возбуждено дело, подтвердил через представителя «Синтеза» адвокат бизнесмена Алексей Гребенской.

С заявлением о преступлении в управление МВД по Тверской области 6 сентября обратился Игорь Крылов – представитель по доверенности компании Lonicera Participation Corp, которой принадлежит 0,0045% акций ТГК-2 (контролируется группой «Синтез»), рассказывает один из источников «Ведомостей». По его словам, в заявлении Крылов указывает, что в 2009–2015 гг. ТГК-2 не выплачивала дивиденды акционерам, а из СМИ и сайтов российских судов ему известно, что в Твери расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТГК-2. В Ярославской области, пишет Крылов, руководители ТГК-2 и Лебедев похитили у ТГК-2 $220 млн и были привлечены к субсидиарной ответственности, говорит источник. Это нанесло Lonicera ущерб на сумму $220 млн, пересказывает заявление собеседник «Ведомостей».

Суд в Ярославле

$26 млн и 11,1 млрд руб. – столько Prosperity Capital требовала взыскать в пользу ТГК-2 с бывших директоров компании в качестве компенсации ущерба за покупку у структур «Синтеза» ТЭС в Македонии
$12,8 млн – столько присудил вернуть компании Арбитражный суд Ярославля

Крылов подтвердил, что представляет интересы Lonicera, но от дальнейших комментариев отказался. Представитель управления МВД по Тверской области на запрос не ответил.

С 2013 г. тверское управление МВД уже расследует уголовное дело в отношении руководства ТГК-2. Среди фигурантов – бывший гендиректор компании Андрей Королев. По версии следствия, действуя в интересах группы «Синтез», Королев передал тверской региональный энергокомплекс в аренду «дочке» «Тверские коммунальные системы» (ТКС). Но ТКС не смогла оплачивать аренду и в 2012 г. стала банкротом, оставив после себя долг за поставки газа перед «Газпром межрегионгаз Тверь» в 2,7 млрд руб. В конце 2015 г. Королев был объявлен в розыск. Из этого дела после обращения Lonicera и было выделено в отдельное производство новое дело в отношении Лебедева, знает источник «Ведомостей». Другое дело, на которое ссылается Крылов, рассматривалось в Арбитражном суде Ярославля (см. врез).

Уголовное дело в отношении Лебедева вызывает удивление – он никогда не входил в управляющие органы ТГК-2, говорит ее представитель. По его словам, правоохранительные органы в ТГК-2 не обращались.

«Возбуждение уголовного дела, на мой взгляд, является очередным недвусмысленным сигналом и говорит о том, что оппоненты г-на Лебедева готовы пойти на самые крайние меры», – заявил Гребенской через представителя «Синтеза». «На протяжении уже почти трех лет прослеживается странная корреляция между основными вехами судебного процесса на $2 млрд и активизацией внесудебного давления на моего клиента. Как только приближается одно из решающих заседаний суда, в адрес моего клиента начинают поступать весьма недвусмысленные сигналы, смысл которых очень простой – побудить г-на Лебедева отказаться от иска», – говорит Гребенской. С 2014 г. Лебедев в Верховном суде Нью-Йорка пытается взыскать с бывших совладельцев ТНК-ВР Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника $2 млрд. Как утверждает Лебедев, он был «тайным акционером» ТНК-ВР и может претендовать на часть средств, полученных от продажи компании «Роснефти» в 2013 г. Представитель «Реновы» комментировать заявления адвоката Лебедева не стал.

В конце октября заканчивается стадия раскрытия документов по делу ТНК-ВР, если Лебедев будет объявлен в розыск, то он физически не сможет принять участие в процессе, считает собеседник «Ведомостей», близкий к «Синтезу». На судебные разбирательства в других юрисдикциях внутренние процессы никак не повлияют, добавляет советник адвокатского бюро А2 Фарид Бабаев.

Как именно связано заявление Lonicera с разбирательством в Нью-Йорке, Гребенской не объясняет. Lonicera зарегистрирована на Британских Виргинских островах, ее владельцы неясны. Офшор стал акционером ТГК-2 в 2012 г., говорит близкий к «Синтезу» источник. По данным «СПАРК-Интерфакса», до 2012 г. Lonicera принадлежало 100% «СГ-трейда», компании, зарегистрированной по тому же адресу, что и «Т плюс». В 2014 г. «СГ-трейд» полностью перешел во владение компании «Олькор М», зарегистрированной по аналогичному адресу с «Реновой». С июля 2016 г. «СГ-трейд» принадлежит топ-менеджерам «Реновы» Игорю Черемихину и Андрею Шторху. Lonicera не имеет никакого отношения к «Ренове», заявил ее представитель. Суд с Вексельбергом и Блаватником – не единственный для Лебедева. В Германии он пытается отсудить у бывшего председателя правления RWE Юргена Гроссмана 875 млн евро.

Обвинения тверских правоохранителей в адрес Лебедева Гребенской назвал нелепыми. Гребенскому кажется странным, что дело возбуждено всего день спустя после объявления и что оно возбуждено в Твери, а не в Ярославле, по месту регистрации ТГК-2, где на арбитражном процессе изучались факты, содержащиеся в фабуле обвинения.

Заявления миноритариев в правоохранительные органы – это распространенный и действенный способ давления на собственника, не выплачивающего дивиденды, говорит глава коллегии «Оганян, Арапиев и партнеры» Эдуард Оганян. После таких заявлений оперативные работники проводят полноценную проверку, в том числе выписок по счетам, контрагентов по сделкам, чего сами миноритарии делать не могут, объясняет он. Принципы управления ТГК-2 редко отличались открытостью, начиная с отсутствия оферты миноритариям при покупке контролирующей доли, потом при оформлении решения о допэмиссии, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. По сравнению с лидерами отрасли управление в ТГК-2 – это игра в черный ящик, не знаешь, что на входе и на выходе, считает Скляр. Этот стиль навязан контролирующим акционером и, несмотря на попытки миноритариев сделать компанию более прозрачной, пока особых успехов не было, говорит он.

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