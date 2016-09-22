Лекарства от редких заболеваний могут пропасть с рынка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может отменить регистрацию минимальной цены некоторых препаратов зарубежных фармпроизводителей, следует из сообщения на сайте ФАС. Это выведет с рынка сразу несколько дорогих лекарств, закупаемых государством для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями.

Служба сравнила цены на лекарства программы госзакупок «Семь нозологий» (по ней приобретаются самые дорогие лекарства) в России и за рубежом (см. врез). Согласно анализу ФАС минимальные закупочные цены на некоторые лекарства в России оказались выше, что противоречит правилам регистрации цен на препараты, установленным постановлением правительства от 2010 г.

В 2016 г. на программу «Семь нозологий» в бюджете заложено 43,6 млрд руб. В 2015 г. доля зарубежных производителей в госзакупках по этой программе составила 65% в стоимостном выражении и 83% – в упаковках.

ФАС предлагает фармпроизводителям самим снизить цены на лекарства и подать соответствующее заявление до 20 октября 2016 г., следует из заявления на сайте службы. В противном случае, если подтвердится, что для регистрации были предъявлены недостоверные данные, она будет отменена.

Кто может пострадать В списке «Семи нозологий» препараты против гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза и препараты для пациентов, перенесших трансплантацию органов и тканей. Льготные лекарства по этой программе получает около 130 000 человек в России, по данным DSM Group.

Если ФАС отменит регистрацию минимальной закупочной цены, лекарство не сможет обращаться на рынке, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник. Препарат действительно не сможет продаваться, пока не имеет регистрации цены, подтверждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, некоторые компании могут и вовсе отказаться от работы в России с такими лекарствами, если цена, предложенная ФАС, не будет их устраивать. Среди фармпроизводителей, которых ФАС призывает снизить цены, – американская Celgene и фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson из США, израильская Teva, швейцарские F. Hoffmann-La Roche и Novartis.

Предельные отпускные цены на лекарства, перечисленные в исследовании ФАС, были зарегистрированы в соответствии с законодательством еще в 2010 г., заявил «Ведомостям» представитель Roche. А последующие регистрации осуществлялись местными партнерами компании, добавляет он. Представители остальных компаний не смогли оперативно предоставить комментарии «Ведомостям».

Иностранные фармпроизводители и так были напуганы последними предложениями российских регуляторов, среди которых, например, принудительное лицензирование оригинальных лекарств, говорит «Ведомостям» сотрудник одной из зарубежных фармацевтических компаний. Теперь будет очень сложно убедить головной офис в том, что на российском рынке нужно оставаться, боится он.

Всего ФАС нашла 48 лекарств, по которым зарегистрированные в России предельные цены оказались выше в среднем на 39% цен в других странах. Это почти треть от общего числа рассмотренных препаратов, отмечается там же.

Методика сравнения цен ФАС может иметь неточности, считает Шуляк. По его словам, мониторинг не позволяет выявить причину снижения цены. Оно может быть связано, например, с тем, что срок годности лекарства подходит к концу, поясняет Шуляк. До девальвации рубля, действительно, многие препараты в России продавались дороже, чем в других странах, но сейчас это большая редкость, замечает он.