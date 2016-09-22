РЖД хочет поднять тарифы в 2017 году выше инфляции

Еще недавно – в начале сентября президент РЖД Олег Белозеров говорил, что индексация грузовых тарифов в 2017 г. должна быть ниже инфляции. Пока Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 5%. Но теперь РЖД передумала. С просьбой об индексации тарифов в 2017 г. в аппарат правительства обратился вице-президент РЖД Салман Бабаев. «Ведомости» ознакомились с его письмом от 20 сентября.

Он предложил два варианта индексации. Первый – поднять тарифы на все виды грузов на 6,8%. Второй – дифференцировать индексацию для разных видов грузов. Для самых дешевых грузов, отнесенных к первому классу, и минеральных удобрений она должна составить 8,2%. Для угля, железной руды и грузов второго класса рост должен составить 6,8%, для черных металлов из третьего тарифного класса – 4,5%. Тарифы на перевозку остальных грузов из третьего – самого дорогого – класса монополия предлагает не индексировать вообще. Свою просьбу РЖД обосновывает необходимостью сбалансировать доходные поступления.

Минэкономразвития прогнозирует, что индексация тарифов на грузовые перевозки в следующем году составит 4,5%. Для других монополий тарифы вырастут и того меньше: на газ – на 2,9%, на услуги сетевых компаний – на 3,9%. Впрочем, ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что индексация грузовых железнодорожных тарифов на 2017 г. может превысить 4,5%, заложенные в прогнозе Минэкономразвития. Представители РЖД, аппарата Дворковича и Федеральной антимонопольной службы от комментариев отказались.

Предложение РЖД дифференцированно поднять тарифы на разные виды грузов – шаг назад, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ведь это не позволяет дифференцировать направления и маршруты по уровню конкуренции с альтернативными видами транспорта, объясняет эксперт. Нужно пользоваться более прозрачным и гибким инструментом в виде тарифного коридора, считает он. До 2017 г. РЖД может давать грузоотправителям скидки к тарифу до 25% или, напротив, вводить надбавки до 12,8%. Кроме того, в условиях ухудшения финансового состояния и дефляции в ряде отраслей промышленности такая дифференциация будет приводить к вымыванию оборотного капитала, добавил Бурмистров.

«Уралхим» категорически против любых дополнительных индексаций железнодорожных тарифов, говорит представитель компании. «Мы не видим никаких оснований со стороны монополиста для массовых точечных индексаций, – продолжает он. – Цены на минеральные удобрения за последние два года снизились по различным сегментам от 40 до 60%, и в отрасли всерьез стоит вопрос о замораживании не только инвестпроектов, но и ряда существующих мощностей». Правильнее было бы совсем не индексировать тарифы РЖД, резюмирует представитель «Уралхима».