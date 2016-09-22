Транспорт
Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: РЖД не везет с тарифами

РЖД хочет поднять тарифы в 2017 году выше инфляции

Компания просит проиндексировать их на 6,8%
РЖД не везет с тарифами
РЖД не везет с тарифами
А. Гордеев / Ведомости

Еще недавно – в начале сентября президент РЖД Олег Белозеров говорил, что индексация грузовых тарифов в 2017 г. должна быть ниже инфляции. Пока Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 5%. Но теперь РЖД передумала. С просьбой об индексации тарифов в 2017 г. в аппарат правительства обратился вице-президент РЖД Салман Бабаев. «Ведомости» ознакомились с его письмом от 20 сентября.

Он предложил два варианта индексации. Первый – поднять тарифы на все виды грузов на 6,8%. Второй – дифференцировать индексацию для разных видов грузов. Для самых дешевых грузов, отнесенных к первому классу, и минеральных удобрений она должна составить 8,2%. Для угля, железной руды и грузов второго класса рост должен составить 6,8%, для черных металлов из третьего тарифного класса – 4,5%. Тарифы на перевозку остальных грузов из третьего – самого дорогого – класса монополия предлагает не индексировать вообще. Свою просьбу РЖД обосновывает необходимостью сбалансировать доходные поступления.

РЖД готова снизить тарифы
РЖД готова снизить тарифы
Тариф со скидкой должен стать базовым, считает президент компании Олег Белозеров

Минэкономразвития прогнозирует, что индексация тарифов на грузовые перевозки в следующем году составит 4,5%. Для других монополий тарифы вырастут и того меньше: на газ – на 2,9%, на услуги сетевых компаний – на 3,9%. Впрочем, ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что индексация грузовых железнодорожных тарифов на 2017 г. может превысить 4,5%, заложенные в прогнозе Минэкономразвития. Представители РЖД, аппарата Дворковича и Федеральной антимонопольной службы от комментариев отказались.

Предложение РЖД дифференцированно поднять тарифы на разные виды грузов – шаг назад, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ведь это не позволяет дифференцировать направления и маршруты по уровню конкуренции с альтернативными видами транспорта, объясняет эксперт. Нужно пользоваться более прозрачным и гибким инструментом в виде тарифного коридора, считает он. До 2017 г. РЖД может давать грузоотправителям скидки к тарифу до 25% или, напротив, вводить надбавки до 12,8%. Кроме того, в условиях ухудшения финансового состояния и дефляции в ряде отраслей промышленности такая дифференциация будет приводить к вымыванию оборотного капитала, добавил Бурмистров.

«Уралхим» категорически против любых дополнительных индексаций железнодорожных тарифов, говорит представитель компании. «Мы не видим никаких оснований со стороны монополиста для массовых точечных индексаций, – продолжает он. – Цены на минеральные удобрения за последние два года снизились по различным сегментам от 40 до 60%, и в отрасли всерьез стоит вопрос о замораживании не только инвестпроектов, но и ряда существующих мощностей». Правильнее было бы совсем не индексировать тарифы РЖД, резюмирует представитель «Уралхима».

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