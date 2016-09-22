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Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: ПСК отключает котельные

Петербургская сбытовая компания отключила 54 котельных в Ленобласти и приграничных территориях

Из-за долга в 186 млн руб.
Перед началом отопительного сезона котельные остались без электроэнергии
Перед началом отопительного сезона котельные остались без электроэнергии
Екатерина Кузьмина / Ведомости

Петербургская сбытовая компания (ПСК) отключила 54 котельных в Ленобласти и приграничных территориях из-за долга в 186 млн руб., сообщила компания. 34 котельных принадлежат АО «ГУ ЖКХ» (долг – 91 млн руб.) и обеспечивают теплом объекты Минобороны России, 20 котельных принадлежат управляющим компаниям Ленобласти (долг – 96 млн руб.).

Крупнейшие должники ПСК: ООО «Бокситогорсктеплоресурс» (24,3 млн руб.), МП «Агалатово-сервис» (14,4 млн руб.), МП «Теплоресурс» МО Кузнечнинское ГП (5,3 млн руб.), ООО «Мир техники» (6,1 млн руб.). Общая задолженность за потребленную электроэнергию предприятий сферы ЖКХ Ленобласти перед ПСК – 656 млн руб. В Бокситогорском районе отключено семь котельных, в Кингисеппском – три, по две – в Сланцевском и Приозерском районах. Подача электроэнергии будет возобновлена при условии утверждения графиков погашения задолженности, предусматривающих оплату в октябре и ноябре 2016 г. за счет текущих платежей и межтарифной разницы, которую возмещает правительство Ленобласти, следует из сообщения компании.

Правительство Ленобласти компенсирует предприятиям ЖКХ межтарифную разницу, возникающую из-за несоответствия экономически обоснованного тарифа и тарифа для населения, на эти цели в 2016 г. предусмотрено около 1,5 млрд руб., большинство из которых уже выплачено более 60 организациям, говорит представитель правительства Ленобласти. В Ленобласти находятся только 16 котельных, которые принадлежат «ГУ ЖКХ», уточняет он. По его словам, в пятницу, 23 сентября, в правительстве пройдет совещание межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону, где будет рассмотрен вопрос долгов УК за энергоресурсы: «В случае риска срыва отопительного сезона правительство примет меры». Сотрудник администрации Ленобласти говорит, что при корректировке бюджета Ленобласти в этом году запланировано добавить «межтарифку» для УК, но не уточняет насколько. Отопительный сезон в Ленобласти начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов в течение пяти суток, как правило, в конце сентября – начале октября.

По словам гендиректора «Бокситогорсктеплоресурса» Николая Романюка, основная причина долгов перед сбытовой компанией – неплатежи населения. Компания заплатит ПСК все долги после того, как получит их от жителей, обещает он. Долги населения перед МП «Теплоресурс» МО Кузнечнинское ГП – 13 млн руб., еще 20 млн руб. – долг правительства Ленобласти за межтарифную разницу, говорит директор компании Алексей Рябчиков. По его словам, на прошедшем совещании в правительстве Ленобласти было решено вернуть деньги ПСК за счет субсидий: «Чиновники обещали заплатить сразу после выборов – в октябре». ПСК отключила у компании две котельные, которые отапливают порядка 70 домов, включая объекты индивидуального строительства. «Я сам ввел самоограничение на потребление электроэнергии, если понадобится, включу котельные снова, население без тепла не останется», – утверждает Рябчиков, уточняя, что, вероятно, этого делать не придется, так как «долги будут отданы».

ПСК направляет уведомления собственникам сетей, которые отключают котельные и могут включить их обратно только после соответствующего уведомления, объясняет представитель ПСК. «Теплоресурс» является собственником сетей, но самовольное подключение к ним будет преследоваться по закону, уточняет она.

Представитель «ГУ ЖКХ» сообщила, что задолженность перед ПСК появилась из-за кассового разрыва средств, поступающих в рамках госконтрактов с Минобороны России. Компания планирует до конца сентября погасить более трети долга, дальнейшие переводы ПСК будут зависеть от поступлений средств от заказчика, добавила она. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», к «ГУ ЖКХ» в 2015 г. было подано 27 исков на сумму 224 млн руб., в 2016 г. – 1649 исков на сумму 10,8 млрд руб.

Причина массовых неплатежей, как правило, тарифные дисбалансы – тариф на тепло не отражает всех затрат, объясняет партнер Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. Энергетические компании часто используют такой метод давления, как отключение котельных, чтобы получить свои деньги.

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