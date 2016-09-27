Потребители электроэнергии простили «Квадре» штрафы
- Иван Песчинский
- / Ведомости
«Квадра» (контролируется группой «Онэксим» Михаила Прохорова) откажется от строительства энергоблока на Курской ТЭЦ-1, в обмен на это «Совет рынка» не будет взимать с компании штрафы за опоздание с вводом этого и еще трех энергоблоков. На таких условиях компания подписала дополнительные соглашения к договорам о предоставлении мощности (ДПМ), рассказал «Ведомостям» представитель «Сообщества потребителей энергии». Представитель «Квадры» это подтвердил.
ДПМ обеспечивают компаниям возврат инвестиций с доходностью в 14%, но также устанавливают жесткие сроки ввода энергоблоков. За нарушение сроков компаниям грозят два вида штрафов – от «Совета рынка» за опоздание и эмиссионный от ФАС. Сумма рассчитанных штрафов вычитается из итогового тарифа для компании.
К назначенному сроку «Квадра» не успела достроить четыре объекта – на Курской ТЭЦ-1, Воронежской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ. К лету сумма рассчитанных для «Квадры» штрафов превысила 6 млрд руб., из них эмиссионный – 2,5 млрд руб. На достройку объектов компании нужно было около 10 млрд руб., но ее долг на конец 2015 г. уже превышал 30 млрд руб. (при выручке 46,3 млрд руб.).
В 2016 г. договориться с потребителями должна была и ОГК-2. Прошлой осенью компания не смогла в срок ввести энергоблок на Серовской ГРЭС и отдала его «Интер РАО» на площадку Верхнетагильской ГРЭС. В обмен на это «Интер РАО» брала на себя обязательства ОГК-2 по штрафам. Потребители согласились на перенос ДПМ на Верхнетагильскую ГРЭС, но не избавили ОГК-2 от обязательства строить энергоблок на Серовской ГРЭС.
В апреле «Совет рынка» дал «Квадре» шанс до октября договориться с потребителями энергии о переподписании ДПМ. Срок подписной кампании истекал в пятницу, 23 сентября, однако еще в четверг вечером гарантий того, что «Квадра» успеет в назначенное время, не было, сказал «Ведомостям» близкий к «Совету рынка» источник. Но в итоге договоры со всеми 270 потребителями были подписаны, уточнил представитель «Квадры». Детали договоров обговаривались с каждым потребителем отдельно, продолжил близкий к «Совету рынка» собеседник. Отказ «Квадры» от строительства энергоблока на Курской ТЭЦ-1 означает, что потребителям не придется оплачивать эту мощность. Инвестиции в строительство энергоблока оценивались в 5,2 млрд руб.
Теперь «Квадра» должна будет достроить оставшиеся три энергоблока по ДПМ. Срок ввода объектов на Дягилевской ТЭЦ – июль 2017 г., на Алексинской ТЭЦ – октябрь 2017 г., на Воронежской ТЭЦ – июль 2018 г. На эти цели компания привлекла 7,5 млрд руб. в Сбербанке и Газпромбанке, еще 3 млрд руб. предоставил «Онэксим», что было одним из условий получения денег в банках.
Но в допсоглашении прописан только отказ от штрафа «Совета рынка» за опоздание, вопрос с эмиссионным штрафом ФАС все еще не закрыт, решение по нему должно принять правительство. В апреле министр энергетики Александр Новак предлагал вице-премьеру Аркадию Дворковичу снижать тариф для «Квадры» за первый год опоздания на 1% от суммы рассчитанного штрафа, в каждый последующий – на 10%.
Теплогенерирующая компания
Акционеры – Rinsoco Trading Co. (49,99%), JouleS Energy Limited (35,9%).
Капитализация – 5,88 млрд руб.
Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 24,8 млрд руб.
Прибыль – 979,4 млн руб.
Достижение договоренности с «Советом рынка», подписание соглашений с потребителями, а также состоявшиеся за минувшее время обсуждения продемонстрировали всем участникам процесса серьезность намерений менеджмента «Квадры» по выводу компании из тяжелого финансового и технического состояния, сказал представитель «Квадры». «Мы надеемся, что правительство оценит усилия компании, проделанную работу и примет решение в пользу «Квадры», – отметил он. «Онэксим» уже давно пытается продать «Квадру». В 2014 г. обсуждалась продажа компании «Интер РАО» и французской EdF. Но стороны не смогли договориться о цене.
Улаживание проблемы штрафов – важная позитивная новость для компании, так как объем начисленных штрафов был сравним с денежным потоком компании, не позволял ей привлекать заемное финансирование, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но даже с учетом решения вопроса штрафов и отказа от Курской ТЭЦ-1 у компании остаются обязательства по другим объектам, отмечает она. При этом у «Квадры» по-прежнему высокая долговая нагрузка – 5 EBITDA при среднеотраслевой 2–3 EBITDA, напоминает эксперт. Позитивным моментом может являться увеличение платежей по ДПМ в 2016 г. и рост рентабельности «Квадры» по EBITDA – за первое полугодие она составила 15% против 12% по итогам 2015 г., считает Порохова.