Потребители электроэнергии простили «Квадре» штрафы

Энергокомпания не будет платить за опоздание с вводом энергообъектов, а потребители не будут платить за новую мощность

«Квадра» (контролируется группой «Онэксим» Михаила Прохорова) откажется от строительства энергоблока на Курской ТЭЦ-1, в обмен на это «Совет рынка» не будет взимать с компании штрафы за опоздание с вводом этого и еще трех энергоблоков. На таких условиях компания подписала дополнительные соглашения к договорам о предоставлении мощности (ДПМ), рассказал «Ведомостям» представитель «Сообщества потребителей энергии». Представитель «Квадры» это подтвердил.

ДПМ обеспечивают компаниям возврат инвестиций с доходностью в 14%, но также устанавливают жесткие сроки ввода энергоблоков. За нарушение сроков компаниям грозят два вида штрафов – от «Совета рынка» за опоздание и эмиссионный от ФАС. Сумма рассчитанных штрафов вычитается из итогового тарифа для компании.

К назначенному сроку «Квадра» не успела достроить четыре объекта – на Курской ТЭЦ-1, Воронежской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ. К лету сумма рассчитанных для «Квадры» штрафов превысила 6 млрд руб., из них эмиссионный – 2,5 млрд руб. На достройку объектов компании нужно было около 10 млрд руб., но ее долг на конец 2015 г. уже превышал 30 млрд руб. (при выручке 46,3 млрд руб.).

Получилось не у всех В 2016 г. договориться с потребителями должна была и ОГК-2. Прошлой осенью компания не смогла в срок ввести энергоблок на Серовской ГРЭС и отдала его «Интер РАО» на площадку Верхнетагильской ГРЭС. В обмен на это «Интер РАО» брала на себя обязательства ОГК-2 по штрафам. Потребители согласились на перенос ДПМ на Верхнетагильскую ГРЭС, но не избавили ОГК-2 от обязательства строить энергоблок на Серовской ГРЭС.

В апреле «Совет рынка» дал «Квадре» шанс до октября договориться с потребителями энергии о переподписании ДПМ. Срок подписной кампании истекал в пятницу, 23 сентября, однако еще в четверг вечером гарантий того, что «Квадра» успеет в назначенное время, не было, сказал «Ведомостям» близкий к «Совету рынка» источник. Но в итоге договоры со всеми 270 потребителями были подписаны, уточнил представитель «Квадры». Детали договоров обговаривались с каждым потребителем отдельно, продолжил близкий к «Совету рынка» собеседник. Отказ «Квадры» от строительства энергоблока на Курской ТЭЦ-1 означает, что потребителям не придется оплачивать эту мощность. Инвестиции в строительство энергоблока оценивались в 5,2 млрд руб.

Теперь «Квадра» должна будет достроить оставшиеся три энергоблока по ДПМ. Срок ввода объектов на Дягилевской ТЭЦ – июль 2017 г., на Алексинской ТЭЦ – октябрь 2017 г., на Воронежской ТЭЦ – июль 2018 г. На эти цели компания привлекла 7,5 млрд руб. в Сбербанке и Газпромбанке, еще 3 млрд руб. предоставил «Онэксим», что было одним из условий получения денег в банках.

Но в допсоглашении прописан только отказ от штрафа «Совета рынка» за опоздание, вопрос с эмиссионным штрафом ФАС все еще не закрыт, решение по нему должно принять правительство. В апреле министр энергетики Александр Новак предлагал вице-премьеру Аркадию Дворковичу снижать тариф для «Квадры» за первый год опоздания на 1% от суммы рассчитанного штрафа, в каждый последующий – на 10%.

«Квадра» Теплогенерирующая компания

Акционеры – Rinsoco Trading Co. (49,99%), JouleS Energy Limited (35,9%).

Капитализация – 5,88 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 24,8 млрд руб.

Прибыль – 979,4 млн руб.

Достижение договоренности с «Советом рынка», подписание соглашений с потребителями, а также состоявшиеся за минувшее время обсуждения продемонстрировали всем участникам процесса серьезность намерений менеджмента «Квадры» по выводу компании из тяжелого финансового и технического состояния, сказал представитель «Квадры». «Мы надеемся, что правительство оценит усилия компании, проделанную работу и примет решение в пользу «Квадры», – отметил он. «Онэксим» уже давно пытается продать «Квадру». В 2014 г. обсуждалась продажа компании «Интер РАО» и французской EdF. Но стороны не смогли договориться о цене.

Улаживание проблемы штрафов – важная позитивная новость для компании, так как объем начисленных штрафов был сравним с денежным потоком компании, не позволял ей привлекать заемное финансирование, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но даже с учетом решения вопроса штрафов и отказа от Курской ТЭЦ-1 у компании остаются обязательства по другим объектам, отмечает она. При этом у «Квадры» по-прежнему высокая долговая нагрузка – 5 EBITDA при среднеотраслевой 2–3 EBITDA, напоминает эксперт. Позитивным моментом может являться увеличение платежей по ДПМ в 2016 г. и рост рентабельности «Квадры» по EBITDA – за первое полугодие она составила 15% против 12% по итогам 2015 г., считает Порохова.