S7 супругов Филевых покупает плавучий космодром «Морской старт»

S7 Group (второй по пассажиропотоку российский перевозчик, владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус») сообщила о покупке плавучего космодрома «Морской старт»: контракт подписан во вторник на Международном астронавтическом конгрессе IAC 2016 в Гвадалахаре (Мексика). Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander и платформа в Тихом океане Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch, говорится в релизе.

Швейцарская компания Sea Launch AG (владеет активами «Морского старта») была создана в 1995 г. для организации космических запусков, в 2009 г. компания обанкротилась, запуски на ней прекратились в 2014 г. 95% принадлежит ракетно-космической корпорации «Энергия», 3% - американской корпорации Boeing, 2% - норвежской Aker Solutions.

«Мы очень рады, что подписали этот контракт. Пройден большой путь по структурированию сделки и ее реализации. Проект довольно сложный, но у S7 Group новые подходы к организации бизнеса, и я уверен, что у них при нашей поддержке получится сделать проект успешным», - приводятся в релизе слова гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева. Пресс-служба Роскосмоса подтвердила, что S7 покупает «Морской старт».

Закрытие сделки планируется через шесть месяцев – после получения одобрения соответствующими властями США и подписания ряда договоров, которые являются частью данной сделки. Сделка должна получить одобрение Директората по контролю оборонной торговли (DDTC) и Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), сообщает S7.

S7 инвестировала в проект «Морской старт» более $150 млн, сообщил ТАСС Владислав Филев. «В пяти юрисдикциях, куча разных договоров, в разных валютах, в общем примерно $160 млн», - сказал он. Ранее на пресс-конференции в Мексике, посвященной покупке «Морского старта», Филев называл сумму в $150 млн.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с условиями сделки, сообщил, что ее размер - около $100 млн. Это меньше, чем задолженность других участников проекта перед Boeing, который погашал долги Sea Launch AG. «Энергия» должна американской компании $320 млн, украинские «Южмаш» и КБ «Южное» (вышли из проекта при его реструктуризации после банкротства) - $190 млн. Boeing взыскал эти суммы с партнеров в суде Центрального округа Калифорнии и добился ареста активов компании.

S7 Group принадлежит супругам Владиславу и Наталье Филевым, Филев - гендиректор группы. Человек, близкий к руководству S7, рассказывал, что проект интересен лично Филеву, который окончил Военно-космическую академию им. Можайского и видит в «Морском старте» коммерческий потенциал.

«Вывести комплекс из консервации и начать пусковую деятельность планируется через 18 месяцев после одобрения сделки – ориентировочно в конце 2018 г. Мы рассчитываем, что без больших вложений в модернизацию Sea Launch сможем сделать до 70 пусков в течение 15 лет. Наш подход к ведению бизнеса кардинально отличается от многих компаний: мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом – покупатель», - приводятся в релизе слова Филева.

S7 также подписала соглашение о сотрудничестве с РКК «Энергия»: компании будут вести совместную работу по возобновлению эксплуатации комплекса «Морской старт», при этом РКК «Энергия» будет оказывать S7 Group всю необходимую инженерную поддержку и содействие в организации пусков, а также в работах по системной интеграции, сообщает S7. В августе гендиректор «Энергии» Солнцев говорил на пресс-конференции, что «Энергия» планирует остаться в проекте.

«Приобретение космодрома – это «входной билет» для нас в космическую индустрию. Космическая инфраструктура развивается очень стремительно. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы», - цитирует пресс-служба S7 Филева.