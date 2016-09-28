Добыча нефти на Сахалине вырастет на 8%

Годовой прирост добычи нефти и конденсата в Сахалинской области в 2015 году был более 15%

В 2016 г. на Сахалине может быть добыто 18,1 млн т нефти и 28,9 млрд куб. м газа, следует из презентации председателя правительства Сахалинской области Веры Щербиной на конференции «Нефть и газ Сахалина 2016». В прошлом году в регионе добыто 16,7 млн т нефти и конденсата и 28,4 млрд куб. м газа, рассказала Щербина. Всего в 2015 г. в России добыто 534 млн т нефти и конденсата, в этом году ожидается 545–547 млн т.

Годовой прирост добычи нефти и конденсата в Сахалинской области в 2015 г. составил более 15%. В основном его обеспечили месторождения на шельфе Охотского моря. В 2015 г. введено в эксплуатацию месторождение Аркутун-Даги в рамках проекта «Сахалин-1» компании Exxon Neftegas (оператор проекта c долей участия 30%, «Роснефти» принадлежит 20%, японскому Sodeco - 30%, ONGC -20%). Насколько именно увеличилась добыча на месторождении, Щербина не уточнила. Перспективное направление - вторая стадия освоения месторождения Чайво, которое может дать дополнительно около 8 млрд куб. м газа в год. Проект «Сахалин-1» включает освоение морских месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Сейчас суммарная добыча нефти по проекту составляет около 13 000 т в сутки, сказал генеральный директор «РН-Шельф-Арктик» Вадим Руданец.

Нефть месторождения Чайво поставляется в страны АТР, попутный нефтяной газ - на внутренний рынок потребителям Дальнего Востока. Ввод второго этапа Чайво позволит увеличить добычу газа на 8 млрд куб. м в год, сказала Щербина. Газовая программа «Сахалин-1» (разработка северной оконечности Чайво) будет реализоваться в начале 2020-х гг., сообщил Руданец.

Ресурсы «Сахалина-1» могут использоваться для производства сжиженного природного газа (СПГ) на будущей третьей технологической линии проекта «Сахалин-2». Это единственный действующий завод СПГ в России, производит около 4% мирового СПГ (оператор – Sakhalin Energy, «Газпрому» принадлежит 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%).

Подготовка FEED по проекту третьей технологической линии «Сахалин-2» идет хорошими темпами, сказал председатель концерна Shell в России Оливье Лазар. «Вместе с консорциумом "Сахалин-1" обсуждаем вопрос о поставках газа, помимо газа "Сахалин-3", который будет поставлять "Газпром", - добавил он. Недавно "Газпром" открыл новое месторождение на Южно-Лунской структуре Киринского лицензионного участка проекта "Сахалин-3".

«В планах Sakhalin Energy полностью реализовать проект [строительства третьей технологической линии "Сахалин-2"] к концу 2021 г.», - сказала Щербина. На 2021 г. намечено начало добычи на Южно-Киринском месторождении, добавила председатель правительства региона.

У экспорта сахалинского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона хорошие перспективы, считает Лазар. АТР остается основным двигателем роста мировой экономики, а рост экономики означает увеличение энергопотребления. Спрос на энергоносители в АТР через 15 лет вырастет почти в два раза, привел оценку Лазар. Цены на нефть и газ могут оставаться на низком уровне довольно долго, отметил он. «Да, мы сталкиваемся с серьезным вызовом, но в предстоящее десятилетие спрос на нефть и газ будет стабильным», - полагает Лазар.