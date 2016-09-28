Каменщик не собирается пользоваться правом на компенсацию

Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик заявил, что не собирается пользоваться правом на компенсацию после закрытия уголовного дела в отношении бывших и действующих сотрудников аэропорта.

«Я правом на компенсацию пользоваться не собираюсь. Наша цель была установить истину, а не нажиться на государстве», - заявил он на брифинге.

Он отметил, что последний раз общался с прессой 17 февраля: «Тогда мы говорили, что состава преступления нет, приводили факты. Мы рассчитывали на установление истины». Он добавил, что за эти семь месяцев истина была установлена в законном порядке и 21 сентября дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Каменщик подчеркнул, что все это время аэропорт ритмично работал, сбоев не произошло. «Это говорит о жизнеспособности управленческой системы и бизнеса в целом», - добавил владелец аэропорта. По его словам, даже евробонды, которые сначала упали, несколько месяцев назад восстановились и торгуются выше номинала. «Наши инвестиции продолжились, на 84% превысили уровень прошлого года. Паника - наихудшая стратегия, когда речь идет об инвестициях», - продолжил он.

Конспирологическая версия не подтвердилась, добавил Каменщик: за все это время не поступило ни одного предложения о продаже бизнеса. «Сам я хочу жить и работать в России, бизнесом мы гордимся. То, что с нами произошло, подтверждает правильность нашей стратегии - не паниковать, соблюдать законы, не использовать трудности в качестве оправдания слабости», - считает бизнесмен.

Он подчеркнул, что плана продавать бизнес нет. Отвечая на вопрос о работе фонда для выплаты пострадавшим от теракта 2011 г., он отметил, что «природа благотворительной деятельности такова, что публичный рассказ о ней превращает ее в бахвальство». Каменщик не стал рассказывать о благотворительности, ссылаясь на политику «Домодедово».

По словам Каменщика, убытка от его домашнего ареста у «Домодедово» нет. Бизнесмен добавил, что домашний арест не был для него тяжким испытанием: «Дела в аэропорту я не вел, потому что был изолирован судом от общества, я исполнял условия домашнего ареста. Я читал и занимался спортом».

Дмитрий Каменщик на слушаниях в Басманном суде Москвы