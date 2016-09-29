ФАС передумала возвращать регулирование тарифов в портах

ФАС не будет возвращать регулирование в порты, сообщил вчера руководитель службы Игорь Артемьев. «Будем использовать в том случае, когда они подняли тарифы, там в 10 раз, меры антимонопольного принуждения, но не тарифного», – цитирует Артемьева «Интерфакс». «Тарифное регулирование – оно является вынужденным, и оно является регулированием советского типа, и в этом смысле оно является вынужденным только в тех сферах, где по-другому нельзя. А там, где есть конкуренция, там никаких тарифов быть не должно», – уточнил он.

Тарифы на услуги стивидорных компаний рассчитываются в валюте, поэтому после обвала курса рубля грузоотправители столкнулись с ростом тарифов в рублевом выражении. В октябре 2015 г. президент Владимир Путин на заседании комиссии по ТЭКу поручил перевести тарифы на услуги портов в рубли – на рост расходов на перевалку жаловалась «Роснефть».

В конце июня Артемьев отправлял в правительство доклад, в котором предлагал отменить установленные ранее цены на услуги стивидоров и вернуть регулирование. Чиновники хотели, чтобы стивидоры согласовывали предельную максимальную ставку тарифа. Тариф должен быть номинирован в рублях. Ранее служба возбудила дела против Приморского торгового порта и Новороссийского морского торгового порта (входят в НМТП), контейнерного терминала Санкт-Петербург, Туапсинского морского торгового порта (входят в UCL Ports), Первого контейнерного терминала, Восточной стивидорной компании, «Петролеспорта» (входят в Global Ports), «Агросферы» и Мурманского морского торгового порта (принадлежат «Еврохиму»).

ФАС смягчила риторику по сравнению с тем, с чего начинала в июне, отмечает старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов: «Видимо, ФАС изучила конкуренцию в портах – в некоторых сегментах она высокая, например в контейнерах». Представитель ФАС не сказал, почему служба поменяла позицию. Представители Ассоциации морских торговых портов, Global Ports, UCL не прокомментировали заявление Артемьева.

Служба обсуждала со стивидорами возможность установить тарифы в рублях только для резидентов. Для НМТП положительный эффект от такого решения будет кратковременным, писала в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. А вот для Global Ports решение даст некоторый отрицательный эффект: из-за высокой конкуренции и низкой загрузки мощностей стивидор не сможет поднять номинированные в рублях тарифы, указывала эксперт. Будет ли идея о переходе на рублевые тарифы реализована, представитель ФАС не говорит.