Spotify ведет переговоры о покупке SoundCloud

SoundCloud, несмотря на большую базу (135 млн) загруженных треков, пока так и не стал прибыльным

Шведский музыкальный сервис может приобрести популярный стриминговый проект SoundCloud, обе компании находятся «на продвинутой стадии переговоров», пишет FT со ссылкой на источники, близкие к участникам переговоров. Сколько Spotify готов заплатить за немецкую компанию, пока неясно. В июне этого года SoundCloud привлек $100 млн от группы инвесторов, включая Twitter. В ходе этого раунда компания была оценена в $700 млн.

Переговоры между двумя европейскими компаниями идут на фоне развития собственных музыкальных проектов технологическими гигантами Кремниевой долины – Apple и Amazon. Запуск стриминговых сервисов этими компаниями заставляет объединяться независимых игроков рынка, отмечает FT.

Пока Spotify остается лидером рынка музыкального стриминга, у него 40 млн платных подписчиков. У Apple их – 17 млн.

SoundCloud, несмотря на большую базу (135 млн) загруженных треков, пока так и не стал прибыльным. Последний раз компания сообщала о своих финансовых показателях два года назад: в 2014 г. SoundCloud получил 17,4 млн евро выручки при операционном убытке в 39 млн евро. Тем не менее у SoundCloud есть большое преимущество перед другими сервисами – его поддерживает большое комьюнити музыкантов, в каталоге сервиса большое количество треков различных стилей электронной музыки.

Человек, близкий к менеджменту Spotify, говорит, что раньше компания рассматривала SoundCloud как серьезного конкурента и угрозу своему бизнесу: немецкий сервис предлагал пользователям подписку по цене более низкой, чем в среднем на рынке. Однако затем SoundCloud поднял цену до стандартных $9,99 в месяц и в результате потерял возможность быстро завоевать значительную аудиторию, говорит собеседник FT.

Spotify уже вел переговоры о покупке SoundCloud прошлой весной, говорят источники FT, но компанию не устроила запрашиваемая цена. После того как SoundCloud получил инвестиции от Twitter, Spotify снова был готов рассмотреть возможность приобретения этой компании, но тогда стороны не пришли к соглашению.

Независимые музыкальные сервисы переживают сложные времена, несмотря на то что в целом рынок потоковой музыки растет: его рост в прошлом году составил 45,2%.

Вопрос в том, смогут ли нормально развиваться независимые проекты при наличии на рынке таких крупных игроков, как Apple и Amazon, готовых терпеть убытки от стриминга только ради того, чтобы, например, продать больше iPhone или колонок Echo, говорит один из основателей Skype и музыкального сервиса Rdio (был приобретен Pandora в 2015 г.) – Никлас Зенстремм.

Spotify покупает SoundCloud, чтобы усилить свои позиции на рынке онлайн-музыки, где Apple, Google и Amazon продвигают свои сервисы все более агрессивно, добавляет аналитик BTIG Research Рич Гринфилд.

Представитель Spotify отказался от комментариев, представитель SoundCloud был недоступен для журналистов.