ФАС предложила производить «народную» водку по 100 рублей за бутылку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ввести в оборот недорогую «народную» водку, следует из текста доклада службы, подготовленного к заседанию правительства 29 сентября. «Ведомости» изучили документ; начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин подтвердил, что такое предложение содержится в докладе. «Нелегальная водка, производители которой не платят акцизы и налоги и которая непонятно из чего состоит, не только угрожает жизни и здоровью населения, но и составляет очень жесткую конкуренцию продукции добросовестных производителей, в первую очередь по цене», – объясняет Мишеловин.

Государство с 2010 г. регулирует рынок крепкого алкоголя с помощью минимальной розничной цены (МРЦ), ниже которой водка не может стоить в магазине; эта мера призвана побороть контрафакт. В 2010 г. МРЦ за пол-литровую бутылку водки была 89 руб. и за последующие четыре года выросла до 220 руб. С февраля 2015 г. Росалкогольрегулирование внезапно снизило минимальную стоимость пол-литра сразу на 16% до 185 руб. С 13 июня 2016 г. самая дешевая водка вновь подорожала – на 5 руб. и теперь стоит 190 руб. за бутылку. В себестоимости водки большая часть это акциз – 100 руб. в пол-литровой бутылке из расчета 500 руб. за литр безводного спирта.

По мнению ФАС, МРЦ на «народную» водку целесообразно установить на уровне 100 руб. за бутылку, говорит Мишеловин. А ее производители, в свою очередь, должны платить меньший акциз на алкоголь, замечает он. При этом производство такой водки должно быть ограничено, подчеркивает Мишеловин, не называя конкретных цифр.

Чтобы сохранить конкуренцию на рынке, ее объемы должны распределяться между производителями на конкурсной основе, желательно небольшими лотами, отмечает Мишеловин. «Чем меньше лот, тем шире круг потенциальных участников конкурса. Небольшие лоты позволят участвовать в конкурсах как крупным, так и местным компаниям», – объясняет он.

Бутылка водки не может стоить 100 руб., так как только размер акциза и НДС в одной бутылке – 118 руб., настаивает представитель Минфина. Следовательно, придется снизить акциз, что приведет к выпадению федеральных и региональных доходов (60% акцизов поступают в федеральный бюджет, 40% – в региональный. – «Ведомости»), указывает он. «Минфин не может себе позволить в условиях структурного дефицита федерального бюджета снижать ставки акциза на алкогольную продукцию. Государственная политика должна быть последовательной», – категоричен представитель ведомства.

Предложения о создании «народной» водки по 100 руб. за бутылку, для которой будет взиматься пониженный акциз, в Минэкономразвития не поступали, сообщил его представитель. Правда, это ведомство и само не раз предлагало снизить как акциз, так и минимальную розничную цену водки. Очередное предложение: с 2017 г. снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 до 360 руб., а МРЦ – со 190 до 136 руб., заявил замминистра Олег Фомичев в интервью «РИА Новости». Минэкономразвития уже направило свои предложения в Минфин, добавил он. Это будет способствовать легализации теневого рынка и увеличению поступления акцизов, объясняет представитель Минэкономразвития. «С 2009 по 2012 г. розничные продажи водки оставались на стабильном среднем уровне – 147 млн дал в год. С 2013 г. тенденция складывается негативная: производство и темпы розничных продаж снизились более чем на 30%», – напоминает он. Причина падения рынка и роста теневого оборота, по мнению представителя Минэкономразвития, – рост акцизов. Именно с 2012 по 2015 г. размер акцизов на алкоголь вырос вдвое.

По данным Федерального казначейства, в январе – июле производители алкоголя крепостью выше 9 градусов заплатили 85 млрд руб. акцизов – на 23% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Участники рынка считают, что идею ФАС с «народной» водкой будет сложно воплотить в жизнь. «Она абсолютно нерыночная», – считает председатель правления «Синергии» Александр Мечетин. Начисление акцизов должно быть прозрачным и одинаковым для всех, настаивает он. По его мнению, снижение акциза до 360 руб., предлагаемое Минэкономразвития, более приемлемо – это позволит увеличить легальный рынок водки вдвое с 60 млн дал в 2015 г. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев не верит в снижение акциза, хоть это и было бы полезно для рынка. Велика вероятность, что акциз в итоге повысят, поскольку позиция Минфина часто берет верх в условиях дефицита бюджета, считает Косарев. В текущей редакции Налогового кодекса акциз на крепкий алкоголь с 2017 г. должен увеличиться в пределах инфляции – до 523 руб. за литр безводного спирта.