«Роснефть» просит снизить тарифы «Транснефти» на 50%, а РЖД – на 30%

Предложение «Роснефти» только на первый взгляд кажется абсурдным – оно уже обсуждается

«Роснефть» попросила правительство снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Письмо с такой просьбой нефтяная госкомпания направила в правительство в августе, а в сентябре министерства и ведомства получили поручение проработать вопрос, знают они.

У «Роснефти» радикальные предложения: снизить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50%, а тарифы РЖД – на 30% и сделать это единовременно, рассказывает один собеседник. Второй цифры подтверждает, но, по его информации, тарифы «Транснефти» компания предлагает снизить только на транспортировку нефти до нефтеперерабатывающих заводов.

Такое резкое снижение – абсурд, всерьез обсуждать никто не будет, рассказывают оба собеседника «Ведомостей». Но идея снизить тарифы все-таки рассматривается – пусть и в виде концепции, без привязки к предложенным цифрам, предупреждает один из них. Например, рассуждает он, можно снизить размер индексации тарифов или вовсе ее обнулить.

Представители «Роснефти» и «Транснефти» отказались от комментариев, представители Минфина и Федеральной антимонопольной службы не ответили на вопросы. Представитель РЖД говорит, что не знает о предложениях «Роснефти». Минэкономразвития пока не знакомо с предложениями компании, но не поддерживает их: сокращение тарифов приведет к значительному выпадению доходов естественных монополий, говорит представитель министерства. Мин-энерго получило такое поручение правительства, подтверждает представитель министерства и предупреждает, что замораживание и особенно снижение тарифов представляется нецелесообразным: это приведет к недофинансированию инвестпроектов «Транснефти».

«Транснефть» из-за этого может сдвинуть сроки ввода нефте- и продуктопроводов, отчего пострадают сами нефтяники, следует из объяснения Минэнерго.

За последние два года нефтепереработка сильно пострадала из-за налогового маневра и падения нефтяных цен. Маржа среднего российского НПЗ снизилась с 2014 г. почти втрое – с 2500 руб. на тонне до 800 руб.; в 2017 г. из-за завершения большого налогового маневра упадет до 400 руб. на тонне, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. У НПЗ «Роснефти» особенно плохая ситуация – из-за удаленности от границ и большой доли выхода темных нефтепродуктов (а мазут с 2017 г. предлагается обложить экспортной пошлиной в 100% пошлины на нефть), говорит один из собеседников «Ведомостей». Но поддержать налоговыми стимулами переработку не удается, Минфин, наоборот, планирует повышать налоги на отрасль и «Роснефть» предложила альтернативный способ поддержки, заключает он.

За шесть месяцев 2016 г. «Роснефть» потратила на транспортировку нефти и нефтепродуктов 282 млрд руб., это 12% выручки от переработки и логистики и 14% от всех затрат компании. С 1 января тарифы «Транснефти» на транспортировку нефтепродуктов выросли в среднем на 12%, тарифы на транспорт нефти – на 5,67%. Тарифы РЖД с начала года выросли на 9%, говорится в отчете «Роснефти». Сейчас средняя тарифная ставка для перевозки тонны нефтепродуктов по железной дороге от НПЗ в центральной части России до экспортных портов составляет порядка 2500 руб., стоимость транспортировки тонны нефти из Западной Сибири в европейскую часть России – около 1300 руб., говорит Борисов: снижение тарифов может поддержать рентабельность российских НПЗ.

В этом году выручка «Транснефти» от прокачки нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке составит около 290 млрд руб., если предложение «Роснефти» будет принято, потери составят 145 млрд, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

По оценкам Дмитрия Маринченко из Fitch, ежегодные потери «Транснефти» могут составить 125–130 млрд руб. – почти треть от прогнозной EBITDA в 2016 г. Выполнить предложение «Роснефти» будет проблематично, маловероятно, что правительство согласится, говорят аналитики. Но, возможно, «Роснефть» сможет добиться замораживания транспортных тарифов, верит в госкомпанию Полищук.

Предложение «Роснефти» можно принять к рассмотрению только в случае, если грузовладелец увеличит перевозки по железной дороге. Если рассматривать скидки с тарифа, это может быть максимум 25%, говорит генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Если все-таки такое понижение тарифов произойдет – в обмен на увеличение погрузки, – оно может стабилизировать бюджет РЖД, в противном случае – приведет к серьезной дестабилизации финансовых потоков компании. Потери РЖД Ивакин оценил более чем в 40 млрд руб.