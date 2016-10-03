«Русгидро» увеличило сумму ущерба по делу Евгения Дода

«Русгидро» заявило гражданский иск о возмещении 706 млн руб. ущерба по уголовному делу о растрате, которое было возбуждено против бывшего гендиректора компании Евгения Дода. Это сообщают корреспонденты информагентств из Басманного суда. Компания является в деле потерпевшей стороной. Дод и главный бухгалтер «Русгидро» Евгений Финкель обвиняются в растрате 73 млн руб. при начислении гендиректору премии за 2013 г., они были задержаны 22 июня. Сначала их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, затем обвинение было переквалифицировано на присвоение или растрату. 1 августа адвокат Дода Владимир Жеребенков сказал «Ведомостям», что родственники обвиняемого возместили «Русгидро» 73 млн руб. 3 октября суд рассматривает ходатайство об аресте имущества жены Дода.

«Ранее сумма [ущерба] была заявлена на 73 млн, а тут 706 млн руб.», - сказал судья Артур Карпов, ссылаясь на приобщенные следователем документы. Как передает «Интерфакс», судья уточнил, что потерпевший заявил новую сумму гражданского иска к Доду. Защита Дода выразила возражение. По словам защиты, иск относится к другому делу. «Сумма претензий в гражданском иске не указана, и как такового иска нет», - сказала адвокат Алиса Бурковская.

Кроме того, по словам следователя, Доду будет вменяться сумма ущерба выше, чем сейчас. «Я считаю, что после проведения бухгалтерской экспертизы сумма ущерба по делу будет существенно увеличена», - цитирует его ТАСС. В связи с этим, по его словам, обвинение в растрате будет расширено. Также он сказал, что сократил список объектов недвижимости, на которые просит наложить обеспечительные санкции.

12 сентября Мосгорсуд прекратил производство по апелляционной жалобе защиты Дода на обеспечительный арест имущества, наложенный Басманным судом. 14 июля под обеспечительный арест попали девять земельных участков в Мытищинском районе Подмосковья, жилой дом 400 кв. м, находящийся в том же районе, четыре квартиры в Москве, хозблок и машино-место. Защита Дода утверждала, что суд первой инстанции и следствие ошиблись, так как из выписки из госреестра следует, что ни один объект не принадлежит Доду. Следственный комитет России (СКР) тогда сам ходатайствовал о снятии ареста с имущества.

Правление «Русгидро» по итогам 2013 г. одобрило премии на общую сумму 500,3 млн руб., следует из отчета компании. Всего в правлении на тот момент состояло 14 человек, заработная плата коллегиального органа за год составляла 112 млн руб. СКР отмечал, что из общей премии Дод выписал лично себе 353,21 млн руб., завысив сумму выплаты именно на 73,2 млн руб. Адвокат Жеребенков говорил, что его клиент «сотрудничает со следствием, добровольно оказывает ему помощь, готов был закрыть претензии СКР еще в рамках доследственной проверки».