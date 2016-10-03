Суд арестовал недвижимость жены и отца Евгения Дода

Басманный суд Москвы повторно арестовал недвижимость жены и отца бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода - Екатерины и Вячеслава. Как сообщает «Интерфакс», судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство следствия об обеспечительном аресте имущества топ-менеджера, обвиняемого в крупной растрате. Следственный комитет России (СКР) уменьшил количество объектов, на которое просил наложить арест.

Квартиры, дома, земельные участки общей площадью более 5000 кв. м и машино-места арестованы до 22 декабря.

Адвокат Дода Руслан Якубов пока не знает, будет ли защита обжаловать решение суда. Также он сказал, что все имущество супруги приобрели до того, как его клиент возглавил «Русгидро».

Также до 22 декабря продлен срок следствия по делу о растрате, сообщает ТАСС.

12 сентября Мосгорсуд прекратил производство по апелляционной жалобе защиты Дода на обеспечительный арест имущества, наложенный Басманным судом. 14 июля под обеспечительный арест попали девять земельных участков в Мытищинском районе Подмосковья, жилой дом площадью 400 кв. м, находящийся в том же районе, четыре квартиры в Москве, хозблок и машино-место. Защита Дода утверждала, что суд первой инстанции и следствие ошиблись, так как из выписки из госреестра следует, что ни один объект не принадлежит Доду. СКР тогда сам ходатайствовал о снятии ареста с имущества, Мосгорсуд направил дело на пересмотр.

Правление «Русгидро» по итогам 2013 г. одобрило премии на общую сумму 500,3 млн руб., следует из отчета компании. Всего в правлении на тот момент состояло 14 человек, заработная плата коллегиального органа за год составляла 112 млн руб. СКР отмечал, что из общей премии Дод выписал лично себе 353,21 млн руб., завысив сумму выплаты именно на 73,2 млн руб. Вторым фигурантом этого же дела является бухгалтер «Русгидро» Дмитрий Финкель. Адвокат Дода Владимир Жеребенков говорил «Ведомстям», что его клиент «сотрудничает со следствием, добровольно оказывает ему помощь, готов был закрыть претензии СКР еще в рамках доследственной проверки».