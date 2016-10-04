Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева готовит новое приобретение

Расположенное в Марий Эл «Акашево» (ООО «Птицефабрика «Акашевская») вскоре сменит собственника, сообщили «Ведомостям» два человека, знающих о готовящейся сделке от Россельхозбанка (РСХБ) – основного кредитора комплекса и от контрагента «Акашево», и чиновник правительства Марий Эл. Слышал об этом и топ-менеджер крупного сельскохозяйственного предприятия. Компания перейдет под контроль структур Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, который близок к членам семьи министра Александра Ткачева, знают все четверо. РСХБ нашел «Акашево» инвестора, процесс на финишной прямой, говорит еще один человек, знающий это от сотрудников банка.

На «Акашево» уже работает группа менеджеров Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева во главе с заместителем гендиректора по животноводству и птицеводству Александром Квашиным, знают два собеседника «Ведомостей».

«Акашево» – крупный производитель мяса птицы в стране (см. график) и один из главных проектов РСХБ. Он начал кредитовать компанию с ее основания в 2005 г., в 2014 г. предправления РСХБ рассказывал президенту Владимиру Путину, что птицефабрика в Марий Эл (название он, правда, не уточнял) – крупнейший проект банка, в который на тот момент было вложено 30 млрд руб. Поддержка банка позволила птицефабрике построить и ввести в эксплуатацию завод по переработке мяса птицы, инкубатор, комбикормовый завод и площадки по выращиванию птицы, сообщал банк, называя задачей компании войти в десятку крупнейших предприятий отрасли. Цель была достигнута – в 2015 г. компания заняла 7-е место по производству мяса бройлера в России, по данным Росптицесоюза. В прошлом году «Акашево» произвело 5% куриного мяса в стране – 203 000 т.

Компания столкнулась с финансовыми трудностями, объясняют смену владельца собеседники «Ведомостей». Она начала активно развиваться в сложный период, когда цены на куриное мясо перестали расти, говорит гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По данным СПАРК, владелец «Акашево» – Николай Криваш. Связаться с ним вчера не удалось, представители Криваша, РСХБ и Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева не ответили на запросы, гендиректор агрокомплекса Евгений Хворостина «не комментирует сделки».

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева – крупнейший агрохолдинг Краснодарского края, основанный отцом министра сельского хозяйства и бывшего губернатора края Александра Ткачева. Его владельцы не раскрываются, Ткачев в 2015 г. подтверждал РБК, что бенефициары компании – члены его семьи.

Приобретение «Акашево» утроит мощности Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева по производству бройлера и выведет его в число лидеров. В прошлом году он выпустил 98 000 т (12-е место), с учетом «Акашево» – более 300 000, как у № 3 в рейтинге Росптицесоюза ГК «Ресурс».

«Акашево» – одно из самых эффективных птицеводческих предприятий России, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Оно постоянно повышало качество, руководство уделяло большое внимание востребованной на международном рынке продукции халяль, развивало дистрибуторскую сеть. Компания наращивала объемы, поскольку собственник понимал, что выжить на рынке в условиях стагнирующей цены и растущей себестоимости можно лишь за счет масштаба, продолжает Юшин. Оптовая цена на куриное мясо стабильна в течение последних 2–3 лет, а после девальвации рубля цены на корма (70% себестоимости в птицеводстве) подскочили, поставив под вопрос развитие многих предприятий, говорит Юшин.

От «Акашево» зависит судьба половины бройлерного птицеводства России, отмечает председатель Международного форума птицеводов Сергей Шабаев. Основная ценность «Акашево» – репродуктор первого порядка бройлерного кросса Cobb. Это «дедушки и бабушки» бройлеров, которые живут в «Акашево» и обеспечивают птицефабрики России и стран СНГ родительским стадом и инкубационным яйцом, объясняет Шабаев.