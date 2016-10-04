Миллер: газ удовлетворит нужды всего XXI века

Есть ряд проблем мировой экономики, которые не могут быть решены без газа, начал свое выступление предправления «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании «Газовая отрасль: энергетическая основа мировой экономики» на VI Петербургском международном газовом форуме. Растет потребление газа вслед за ростом населения планеты. Сегодня оно превышает 7 млрд человек, а уже к середине века достигнет 10 млрд человек. Экономический рост тоже ведет к росту энергопотребления. «Возникает вопрос, какими ресурсами, за счет каких месторождений будет удовлетворяться этот растущий спрос», – сказал Миллер.

По его словам, другая проблема мировой экономики в том, что основные экономически развитые страны являются дефицитными с точки зрения собственных энергоресурсов. Большие экономики являются нетто-импортерами газа – Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Китай, Япония, Республика Корея, Индия. «Я не случайно последней упомянул Индию, потому что индийский рынок становится одним из динамично растущих. В течение 10 лет доля импорта газа в топливно-энергетическом балансе возросла в 1,5 раза. И «Газпром» будет уделять этому рынку пристальное внимание», – сказал Миллер.

Еще один вызов – экология. С точки зрения влияния на окружающую среду природный газ имеет преимущества перед другими энергоресурсами, подчеркнул он.

Эти вызовы мировой экономики на среднюю и долгосрочную перспективу будут решены за счет газа. Об этом говорят огромные ресурсы газа в мире. Темпы роста спроса на газ будут обгонять рост спроса на жидкие углеводороды. Объем мирового потребления газа в течение 15 лет вырастет на 30%, сегодня он составляет около 3,5 трлн куб. м в год, сказал Миллер. При этом газ – единственный энергетический товар, который еще не использовал своего ресурса глобализации рынка. Глобализация началась, но пока это крупные, но локальные рынки. «Газу как энергетическому продукту предстоит сделать серьезный шаг вперед именно за счет своего ресурса глобализации».

Запасов газа на Земле столько, что он позволяет полностью удовлетворить спрос в XXI веке. Но, обращаясь к ресурсам 2014–2016 гг., Миллер заметил, что в течение неполных трех лет инвестиции в разработку и обустройство месторождений в мире сократились на 25%. «Как результат в 2016 г. мы наблюдаем самый низкий уровень открытия новых месторождений в мире, а значит, и прироста ресурсов. Вывод – при нынешнем уровне цен на энергоносители не может быть достигнуто решение задач мировой экономики, которые могут быть решены только с помощью газа. А значит, в ближайшее время мы будем наблюдать повышательную тенденцию по ценам на энергоносители», – заключил он.