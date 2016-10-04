Суд продлил конкурсное производство в JFC до марта 2017 года

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Игоря Маслова о продлении конкурсного производства в ЗАО «Группа Джей эф си», некогда крупнейшего импортера фруктов. Остались активы должника, которые еще не реализованы, объяснил на судебном заседании Маслов. Кроме этого JFC пытается через суд взыскать убытки с ООО «МЛП-Подольск». Компания вывезла терминал, принадлежащий JFC, с арендуемого склада, рассказал Маслов. Судья продлила конкурсное производство в «Группа Джей эф си» до 15 марта 2017 г.

Ранее суд взыскал 26,1 млн руб. с «Группа Джей эф си» в пользу «МЛП-Подольск» за просрочку арендных платежей, следует из материалов дела. «МЛП-Подольск» забрала терминал за долги, говорит Маслов.

«Группа Джей эф си», основанная худруком Михайловского театра и генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета Владимиром Кехманом, обратилась с иском о собственном банкротстве в феврале 2012 г. из-за огромных долгов. Спустя три с половиной года – осенью 2015 г. – в компании введено конкурсное производство.

В реестр кредиторов «Группа джей эф си» включены долги более чем на 18 млрд руб. Крупнейшие кредиторы – Сбербанк (6 млрд руб.), Банк Москвы (входит в группу ВТБ; 4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,7 млрд руб.), Райффайзенбанк (908 млн руб.) и др. По данным Маслова, на 22 мая кредиторам удалось вернуть всего 634,9 млн руб. Сегодня вечером суд должен рассмотреть ходатайство Кехмана об отстранении самого Маслова.

В конце июля суд по иску Сбербанка признал банкротом Кехмана. В реестр кредиторов Кехмана включены долги более чем на 9 млрд руб., они образовались из-за поручительств бизнесмена по кредитам его компании «Группа Джей эф си».

Последнее крупное проданное имущество на торгах «Группы джей эф си» - яхта Bonanza! и Rolls-Royce Phantom. Активы приобрели ООО «Тренд» и Павел Якобсон за 27,5 млн и 4,8 млн руб. Также ООО «Ф логистик» купило складской комплекс с камерами для дозревания бананов в Новосибирске за 40 млн руб.