Кехман выкупил требования Промсвязьбанка к группе JFC на 384 000 рублей

Бизнесмен Владимир Кехман стал правопреемником части долгов своей группы JFC, проходящей процедуру банкротства, на 383 700 руб. перед Промсвязьбанком. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В январе Кехман также выкупил долг JFC перед Промсвязьбанком на 13,8 млн руб. Промсвязьбанк входит в топ-3 частных банков России. Журнал The Banker включает его в список 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы банка превышают 1,2 трлн руб.

Как следует из материалов дела, с января 2015 г. Кехман выкупил часть долгов своей компании у кредиторов «Сбербанк лизинга», ООО «Аквамарин», банков Сбербанк России, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», «Уралсиб», Райффайзенбанк на 87,6 млн руб.

В сентябре 2015 г. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал группу JFC банкротом. Кехман выкупил часть долгов компании и сам стал ее кредитором. Общий объем долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд руб.