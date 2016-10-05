«Роснефть» закрыла сделки с индийцами на $3 млрд

«Роснефть» сегодня сообщила, что закрыла крупные сделки с индийскими инвесторами - по продаже долей в «Ванкорнефти» (23,9% за $2,021 млрд) и в Таас-Юряхе (29,9% за $1,12 млрд). Общая сумма сделок, таким образом, превысила $3 млрд.

«Достигнутая оценка Ванкорского проекта составляет $3,4 в расчете на один баррель запасов углеводородов (по категории 2P методологии PRMS) и отражает высокий потенциал ресурсной базы проекта. С учетом достигнутых коэффициентов оценки расчетная стоимость запасов углеводородов «Роснефти» более чем в два раза превышает текущую рыночную стоимость компании», - пишет «Роснефть».

В сентябре правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку между «Роснефтью» и индийским консорциумом Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources о продаже 23,9% акций «Ванкорнефти». С учетом проданных в июне ONGC Videsh Limited 15% «Ванкорнефти» и еще не закрытой сделки по приобретению дополнительных 11% в проекте доля индийских государственных компаний достигнет 49,9%.

Запасы расположенного в Красноярском крае Ванкорского месторождения на 1 января 2014 г. – 500 млн т нефти и конденсата, 182 млрд куб. м газа. Добыча на Ванкоре продержалась на полке примерно в 21,4–22 млн т нефти три года и составляла 11–12% от добычи «Роснефти», но в 2016 г. начала снижаться. С учетом таких показателей $3,4 за баррель - это дорого, говорили эксперты.

В «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» (разрабатывает Среднеботуобинское месторождение) «Роснефть» сохранит долю в 50,1%. Оценка проекта - $2,7 в расчете на один баррель запасов углеводородов, сообщила «Роснефть». Инвесторы те же - Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources. Запасы Среднеботуобинского месторождения - 167 млн т нефти и конденсата и 180,5 млрд куб. м газа. Добыча в 2015 г. составила 0,9 млн т, на пике оно должно дать 5 млн т нефти.