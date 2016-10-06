Heineken за последние три года закрывает третий завод в России

Российское подразделение пивоваренной компании Heineken сообщило об остановке предприятия «Компания пит» в Калининграде с 1 января 2017 г. Мощность завода превышает 1 млн гектолитров (гл) в год, на него приходилось несколько процентов от общего производства компании, уточнил представитель Heineken. Объемы, выпускаемые в Калининграде, компания перераспределит на другие предприятия, добавил он, а часть заводских площадей будет использоваться как складские помещения.

Остановка завода – вынужденная мера, отмечается в сообщении Heineken. По данным Союза пивоваров России, с 2008 г. производство пива сократилось более чем на 35% (см. график). Основная причина – давление государственного регулирования на отрасль, семикратный рост акциза (20 руб. на 1 л пива в 2016 г. – «Ведомости»), запрет малых форм торговли, ограничение рекламы, введение ЕГАИС, перечисляет Heineken. Все это, по мнению компании, привело к росту цен и, следовательно, снижению потребления. Розничные продажи пива в России падают последние пять лет, по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА); в 2015 г. продажи сократились на 4%, согласно Росстату.

В итоге за последние восемь лет в России закрыто 11 крупных пивоваренных заводов, напоминает Heineken, в том числе два предприятия компании – в Новотроицке и Санкт-Петербурге. Закрывали заводы и ее конкуренты: «Сан инбев» (входит в Anheuser-Busch Inbev) – заводы в Пушкине, Курске, Новочебоксарске, Перми, Ангарске; Efes – в Москве и Ростове-на-Дону, «Балтика» (входит в датскую Carlsberg) – в Челябинске и Красноярске. Причина у всех одна и та же, подтверждает вице-президент по производству «Балтики» Юрий Быкориз.

Но даже столь радикальные меры не всем помогают. Например, действующие заводы «Балтики» в Петербурге, Воронеже, Туле, Ярославле, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске загружены лишь на 60–70% при общей мощности 40 млн гл в год, признается Быкориз.

Остановка очередного завода подтверждает, что на рынке сохраняется отрицательный тренд: производство продолжает падать, а многие действующие предприятия работают не на полную мощность, замечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «Сан инбев» Ораз Дурдыев.

Быкориз и Дурдыев отказались сообщить, планируют ли их компании до конца года оптимизировать производственные мощности. Efes другие заводы пока закрывать не намерена, заявил ее представитель.

В 2016 г. падение розничных продаж пива замедлилось: за первое полугодие они сократились на 1,5% – в 6 раз медленнее, чем за аналогичный период прошлого года (данных за девять месяцев нет). Участники рынка связывали это с началом стабилизации рынка. Спад продаж продолжается, хотя динамика падения и замедлилась, говорит представитель Союза пивоваров. Правда, с 1 января 2017 г. вступит в силу закон об ограничении выпуска пива в пластиковой таре объемом более 1,5 л, что окажет наиболее негативное влияние на рынок за последнее время, напоминает представитель Heineken. Кроме того, в 2017 г. на 5% будет увеличен акциз на производство пива с содержанием спирта до 8,6% – до 21 руб., хотя крупнейшие пивовары в июне просили правительство заморозить акциз на уровне 20 руб. для стабилизации рынка. Акциз на пиво будет заморожен в 2018–2019 гг. на уровне 2017 г., сообщил представитель Минфина, изменения будут внесены в Налоговый кодекс до конца года.

Производители напрасно обвиняют в своих проблемах усиление регулирования, считает гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его мнению, они переоценили российский рынок и не учли демографического кризиса в России, в результате которого с 2008 по 2015 г. на 15% сократилось количество потенциальных потребителей пива – людей в возрасте 18–55 лет. Несмотря на некоторое нынешнее улучшение ситуации, падение продаж продолжится в следующие четыре года, уверен Дробиз.