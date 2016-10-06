UCP Ильи Щербовича подала новый иск к «Транснефти»

Иск компании UCP Industrial Holdings ltd (входит в группу UCP) к «Транснефти» зарегистрировал Арбитражный суд Москвы 3 октября. «Мы требуем признать недействительным решение собрания акционеров «Транснефти» о распределении чистой прибыли за 2015 г.», – говорит представитель фонда. Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев. UCP принадлежит 497 867 акций (7% от всего уставного капитала), следует из текста иска, с которым ознакомились «Ведомости». «Транснефть» заявляла, что пакет больше – около 1 млн акций.

30 июня собрание акционеров решило направить на дивиденды по итогам 2015 г. всю чистую прибыль «Транснефти» по РСБУ – 12,8 млрд руб., из них 11,5 млрд руб. – на обыкновенные акции (2077 руб. на каждую), 1,28 млрд руб. – на префы (по 823 руб.). Дивиденды на привилегированную акцию должны быть 2077 руб., т. е. не меньше, чем на обыкновенную, говорится в иске. «Иск был подан 30 сентября, в последний день трехмесячного срока, в который можно обжаловать решение общего собрания акционеров», – говорит представитель UCP. «На этот раз UCP оспаривает распоряжение Росимущества. Менеджменту компании некорректно комментировать нормативные акты государственного органа», – сказал представитель «Транснефти».

17 марта UCP уже подала схожий иск к «Транснефти», в котором требует взыскать с монополии 97,18 млн руб., из которых 84,7 млн руб. – недоплаченные дивиденды за 2013 г., остальное – проценты за пользование чужими денежными средствами. Тогда дивиденды на обыкновенные бумаги на 497 руб. превышали выплаты на привилегированные – эту разницу и требует возместить истец. Рассмотрение иска продолжится в декабре.

По своему уставу от 2002 г. «Транснефть» должна отдавать владельцам привилегированных акций 10% чистой прибыли, но указом президента в 1992 г. был утвержден типовой устав приватизируемых госкомпаний, по которому дивиденды на префы должны быть увеличены до выплат по обыкновенным бумагам, говорится в новом и предыдущем исках UCP. А закон о ценных бумагах от 1996 г. не позволяет эмитенту менять объем прав по ценным бумагам после регистрации эмиссии, считает истец.

«Ситуация спорная – логика есть в позициях обеих сторон, а практика по подобным делам не выработана. Скорее все-таки суды станут на сторону «Транснефти», так как владельцам привилегированных акций надо было защищать свои права, обжалуя устав от 2002 г., а сроки для этого давно прошли», – рассуждает юрист BGP Litigation Денис Дурашкин.