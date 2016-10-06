Группа «Дамате» Наума Бабаева обогнала по производству индейки лидера рынка – ГК «Евродон»

Популярность индейки у российских потребителей быстро растет, но до курицы ей еще очень далеко

Она может остаться лидером и по итогам всего года

«Ведомости» ознакомились со списком производителей мяса индейки за первые девять месяцев, составленным консалтинговой компанией Agrifood Strategies. По ее данным, лидером стала группа компаний «Дамате» Наума Бабаева. «Дамате» выпустила 44 500 т мяса индейки в убойном весе и уже превысила свое производство за весь 2015 год (34 700 т).

Прежний лидер рынка – группа компаний «Евродон» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева с показателем 39 200 т опустилась на второе место, приводит данные Agrifood Strategies. Представитель «Евродона» цифру подтвердил. «Евродон» – один из первых в России проектов производства индейки, Ванеев начал его в 2003 г. Основные мощности были введены в последние полтора года и компания сейчас постепенно их заполняет, объясняет Ванеев.

Смена лидера произошла как раз в последние три месяца: «Дамате» активно вводила новые птичники, увеличивала продуктивность стада на откорме, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Мощности, рассчитанные на выпуск 60 000 т индюшатины в год, построены к началу 2016 г., с тех пор компания их заполняет и в июле вышла на плановое производство – 5000 т, рассказывает представитель «Дамате». В декабре 2015 г. она производила около 4000 т индюшатины в месяц.

Как объяснял Бабаев «Ведомостям», у рынка индейки хорошие перспективы. Потребление в России действительно быстро растет – примерно на 30% в год, по данным Agrifood Strategies, всего в 2016 г. оно составит около 195 000 т.

О росте популярности индейки говорит и представитель ГК «Дикси» (сети «Дикси» и «Виктория» продают продукцию и «Дамате», и «Евродона»): за 9 месяцев доля индюшатины увеличилась втрое. Абсолютных цифр он не называет.

Потребление растет, но индюшатина занимает только 2% (1,3 кг на человека в год) от общего потребления мяса в России, говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Индейка дороже курицы: оптовая цена 1 кг индейки – 186 руб. и в последний месяц стала расти следом за свининой и говядиной, говорит Давлеев, а 1 кг курицы – более 110 руб. Представитель «Дикси» признает, что курятина остается безусловным лидером продаж. Российские производители обеспечивают потребности рынка почти полностью – на импорт за 9 месяцев пришлось только 2000 т, знает Давлеев.

С 2016 г. начались регулярные экспортные поставки российской индейки, продолжает он, по итогам года экспорт составит 400 т.

«Дамате», по ее собственным данным, наладила сотрудничество с несколькими странами – Гонконгом, Вьетнамом, странами Западной Африки и др. Летом 2016 г. компания начала экспорт индюшатины и в страны Евросоюза. «Евродон» пока мяса не экспортирует, но налаживает сотрудничество с покупателями, говорит Ванеев.

С 2016 г. выпуск индюшатины начнет еще одно крупное предприятие – «Тамбовская индейка» (совместное предприятие группы «Черкизово» и испанской компании Grupo Fuertes), его проектная мощность – около 40 000 т в убойном весе, в 2017 г. оно может занять пятую строчку в списке крупнейших производителей, прогнозирует Давлеев.

«Дамате» произведет в 2016 г. проектные 60 000 т индейки в убойном весе, «Евродон» – 57 000 т, таковы данные компаний. Следовательно, «Дамате» обгонит «Евродон» и по итогам года. Но «Евродон» намерен в 2017 г. довести производство до 100 000 т. «Дамате» выйдет на такой показатель только в 2018 г., после ввода новых мощностей, говорит Бабаев.

Успех заявленных птицеводами проектов будет зависеть от эффекта масштаба – удастся ли компаниям снижать себестоимость за счет большого производства, говорит Юшин. Но взрывного роста потребления ждать уже не стоит, заключает он.