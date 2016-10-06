ФАС Петербурга установила сговор фармдистрибуторов при госзакупках

Им грозит штраф от 1 до 15% от оборота

Комиссия управления федеральной антимонопольной службы по Петербургу сегодня признала дистрибуторов ООО «БСС» и ООО «Инициатива» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения). УФАС заподозрило компании в картельном сговоре в начале этого года. Они создавали видимость наличия конкуренции при участии в аукционах на закупку лекарств и медицинского оборудования, сообщало управление вначале. Юридически значимые действия эти организации осуществляли с одинаковых IP-адресов, выявило УФАС. В итоге компании получали контракты при минимальном падении в цене, отмечает УФАС.

БСС не может согласиться с доводами комиссии, сказала на заседании Оксана Белоусова, представлявшая обе компании. Комментировать решение УФАС она отказалась.

Компании в 2014–2015 гг. стали победителями открытых аукционов крупных бюджетных лечебных учреждений Петербурга и комитета по здравоохранению на общую сумму более 200 млн руб., утверждает УФАС.

БСС заключила договор доверительного управления с «Инициативой» 18 декабря 2010 г., но это не является нарушением и препятствием для участия в торгах для компаний, утверждает Белоусова. Также количество шагов и значение снижения не закреплено в законе, говорит Белоусова. Каждая компания самостоятельно решает вопрос о целесообразности снижения цен, сказала она. Кроме того, в конкурсах участвовало различное количество компаний, напоминает она.

Ведомство выдаст компаниям предписание, у них есть право в течение трех месяцев обжаловать решение службы, сказала председатель комиссии.

Наказание за сговор предусматривает штраф от 1 до 15% выручки компании. Заседание о наложении штрафа будет позже, у компании есть право обжаловать решение, напоминает представитель УФАС. Основной владелец БСС - Эдуард Захрабеков. В 2010 г. он был совладельцем ООО «Инициатива».

БСС основана в 1996 г., по данным RNC Pharma, входит в топ-10 крупнейших дистрибуторов в России: в январе – сентябре 2015 г. она занимала 9-е место с долей рынка в 3,2%. По данным «СПАРК-Интерфакса», за два года БСС заключила 7184 госконтракта на 8 млрд руб., «Инициатива» – 348 контрактов на 439 млн руб.