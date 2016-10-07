Правительство освободит «Квадру» от большей части антимонопольного штрафа

В ближайшие дни «Квадра» будет освобождена от большей части штрафа за несвоевременный ввод четырех объектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Правительство уже решило существенно снизить эмиссионный штраф, остались технические согласования, постановление уже лежит на подписи, рассказали человек, близкий к «Квадре», и человек, близкий к одному из ее кредиторов.

ДПМ, в частности, обеспечивают возврат инвестиций с доходностью 14%. В ДПМ записаны и санкции за опоздание, деньги вычитаются из итогового тарифа: если объект введен на год позже, штраф выписывает «Совет рынка», на два – эмиссионный штраф назначает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

ДПМ «Квадры» предусматривал строительство 10 энергоблоков, четыре стройки просрочены: на Курской ТЭЦ-1, Воронежской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ (см. врез). Штрафы летом достигли 7 млрд руб., в сентябре «Квадра» договорилась переподписать ДПМ: от энергоблока на Курской ТЭЦ-1 она отказывается, а «Совет рынка» прощает ей штраф.

Что построит «Квадра» «Квадра» должна достроить энергоблоки на Дягилевской ТЭЦ к июлю 2017 г., Алексинской ТЭЦ – к октябрю 2017 г., Воронежской ТЭЦ – к июлю 2018 г. Энергоблок на Дягилевской ТЭЦ будет введен раньше срока, в конце этого года, на станции уже произведен холодный пуск, говорят люди, близкие к компании.

Штраф от ФАС формально остается, но будет существенно снижен. За первый год опоздания «Квадра» заплатит 1% от рассчитанной суммы штрафа, за последующие годы опоздания – 10%. Такие условия весной министр энергетики Александр Новак предлагал вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Именно такие условия приняты правительством, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель «Квадры» сказал, что компания выполнила все условия для отмены штрафов и ждет технического согласования в правительстве. Представитель Минэнерго отметил, что расчеты по штрафу и дальнейшие действия осуществляет ФАС. Представитель Дворковича также переадресовала запрос в ФАС. Доклад ФАС по этому вопросу находится на рассмотрении в правительстве, сказал представитель службы.

На оставшиеся три объекта по ДПМ «Квадре» нужно 10 млрд руб. Весной компания договорилась с Газпромбанком и Сбербанком о синдицированном кредите на 7 млрд руб., 3 млрд даст основной акционер «Квадры» – «Онэксим». Главным условием кредитования «Квадры» банки поставили решение вопроса со штрафами. Для финального одобрения банки ждут окончания всех формальных процедур, говорит человек, близкий к «Квадре». Денег хватит впритык, пока она справляется с обязательствами, говорит человек, близкий к одному из ее кредиторов, озабоченность вызывает только Воронежская ТЭЦ. «Квадра» расторгла контракт с подрядчиком («Интер РАО – инжиниринг») и строит сама.

Позиция Михаила Прохорова (владелец «Онэксима»): достроить станции, выполнить обязательства, продолжает человек, близкий к кредитору. Сейчас продавать «Квадру» смысла нет, понимает Прохоров, ее стоимость – 4–5 млрд руб., а по исполнении ДПМ будет 15–20 млрд руб., подчеркивает собеседник «Ведомостей». Представитель Сбербанка от комментариев отказался, в Газпромбанке и «Онэксиме» не ответили на запросы.

У компании высокая долговая нагрузка, отношение долга к EBITDA – 5 при среднеотраслевом – 2–3, говорит Наталья Порохова из АКРА. Позитивным моментом для всех энергокомпаний в 2016 г. стал рост платежей по ДПМ, продолжает она, например, рентабельность «Квадры» по EBITDA за первое полугодие составила 15% против 12% по итогам 2015 г.