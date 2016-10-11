«Норникель» будет продавать 50% Nkomati через суд

В 2007 г. «Норникель» за $6,4 млрд купил LionOre с активами в Африке и Австралии. Доли в Nkomati и ботсванской Tati Nickel были частью нового приобретения

У «Норникеля» возникли проблемы с продажей 50%-ной доли в южно-африканской компании Nkomati. Последнее обязывающее условие – согласие департамента минеральных ресурсов ЮАР на продажу 50% Nkomati ботсванской BCL Investments – компания получила в начале сентября, но сделка все еще не закрыта.

В 2007 г. «Норникель» за $6,4 млрд купил LionOre с активами в Африке и Австралии. Доли в Nkomati и ботсванской Tati Nickel были частью нового приобретения. Осенью 2013 г. «Норникель» начал распродавать наследие LionOre, после того как признал эти активы не первоклассными. В октябре 2014 г. «Норникель» заключил обязывающее соглашение с BCL Investments. Последняя должна была купить 85% в Tati Nickel и 50% в Nkomati за общую сумму $337 млн. Tati Nickel российская компания продала в апреле 2015 г., за сколько, представитель «Норникеля» не говорит.

«Норникель» Горно-металлургическая компания

Основные акционеры – «Интеррос» (30,3%), UC Rusal (27,8%), Crispian (6,28%).

Капитализация – $24,4 млрд.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $3,6 млрд.

Чистая прибыль – $1,3 млрд.

Но в начале октября 2016 г. правительство Ботсваны решило ликвидировать BCL, из-за того что «предприятие неприбыльное», об этом сообщил министр минеральных ресурсов Садикуе Кебонанг (цитата по Reuters): «Правительство не может себе позволить потратить $713 млн, чтобы компания продолжила работу». В связи с этим «Норникель» решил отстаивать интересы «по данной сделке в судах соответствующей юрисдикции и арбитражных судах», сообщила компания. «Сейчас «Норникель» изучает документы», – говорит его представитель. Представитель BCL не ответил на вопросы.

Споры по таким сделкам чаще всего решаются в международном арбитраже, говорит партнер юридической компании Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. При наличии обязывающего соглашения шансы у «Норникеля» отстоять правоту высоки, считает он. Арбитраж вряд ли обяжет выкупить акции у «Норникеля», скорее речь пойдет о возмещении убытков, если будет доказано, что сделка не состоялась по вине приобретателя, говорит юрист. Для «Норникеля» эта сделка не критична и ее статус не сильно отразится на финансовом положении и способности платить дивиденды, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.