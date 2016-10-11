Бельгийская Anheuser-Busсh InBev поглотила британскую SABMiller

Крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busсh InBev (AB InBev) объявил о закрытии исторической сделки по поглощению конкурента – британской пивоваренной компании SABMiller за $106 млрд. Теперь AB InBev стала крупнейшей пивоваренной компанией в мире с годовым оборотом в $55 млрд – на четверть больше, чем до покупки, отмечает Financial Times (FT). Торги бумагами объединенной компании на бирже начнутся уже 11 октября.

AB InBev (бренды Bud, Stella Artois, Becks) и SABMiller (Miller, Pilsner Urquel, Grolsch) долгие годы боролись за пальму первенства на мировом рынке пива. Однако когда в 2008 г. бельгийская InBev приобрела за $52 млрд американскую Anheuser-Busch, а SABMiller так и не договорилась о покупке голландской Heineken, лидерство AB InBev стало бесспорным.

После сделки с SABMiller AB InBev стала одним из крупнейших в мире производителей напитков, обогнав по выручке даже Coca-Cola. «AB InBev нужна это сделка, цитирует газета FT аналитика Liberum Алису Форри: «Прогнозы по росту прибыли компании были сомнительными, уровень продаж в США невысок, бразильский рынок рос медленно, а эффект синергии от предыдущих слияний иссякал», – перечисляет она.

Хоть сделка по поглощению SABMiller и является крупнейшей в истории сделок по поглощению британской компании и третьей в мире сделкой M&A, для AB InBev это одна из многих сделок по поглощению за последние 27 лет. Благодаря таким покупкам AB InBev превратилась в гиганта, на которого приходится 45% рынка в деньгах, а ее прибыль выросла до самых высоких показателей в индустрии, отмечает FT, EBIDTA компании в 2015 г. выросла на 38,6% против 26% в 2004 г. В натуральном выражении объединенная компания получила около 30% глобального рынка пива согласно Bloomberg (см. график).

Теперь основная цель AB InBev – сокращение более чем $100 млрд долга, который в 4,5 раза превышает EBIDTA компании за 2015 г., замечают аналитики Libеrum. Правда, несмотря на крупные долги, рейтинговое агентство Moody’s все равно сохранило высокий кредитный рейтинг AB InBev.

До сих пор AB InBev в основном поглощала компании, работавшие на локальных рынках. В том числе поэтому SABMiller, присутствующая в 70 странах – по большей части развивающихся, – самая сложная покупка для AB InBev. Это, по мнению аналитиков Libеrum, может создать управленческие трудности для AB InBev. Роберт Оттенштейн из Evercore ISI считает, что управление SABMiller может стать настоящим вызовом для AB InBev, у которой нет опыта управления подобными компаниями.

Согласно политике по уменьшению расходов AB InBev сократит около 5500 рабочих мест, или 3% от общего числа сотрудников объединенной компании. Также AB InBev оптимизирует затраты, закрыв региональные офисы, сократив затраты на покупку сырья и упаковку, а также оптимизировав производственные мощности, отмечает FT.