«ВТБ капитал» придумал безрисковый способ помочь «Русгидро»

«ВТБ капитал» готов инвестировать в «Русгидро» 55 млрд руб. Но инвестбанк предлагает структурировать сделку так, чтобы переложить весь риск обесценения акций на саму госкомпанию

«Русгидро» и «ВТБ капитал» продолжают обсуждать условия докапитализации компании. В августе инвестбанк подготовил и направил в «Русгидро» новые предложения. «Ведомостям» удалось ознакомиться с их содержанием. «ВТБ капитал» предлагает «Русгидро» форвардную сделку. Банк готов купить новые акции энергокомпании на 40,4 млрд руб. и еще за 14,55 млрд руб. – 4,88% квазиказначейских акций. Допэмиссию нельзя провести по цене ниже номинала, несмотря на то что сейчас бумаги торгуются на 25% дешевле, напоминает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Значит, пакет «ВТБ капитала» может составить 13,89% акций «Русгидро».

При этом «Русгидро» должна будет платить еще и проценты по форварду – 13,45% годовых. Завершить расчет «ВТБ капитал» предлагает в 2021 г. Как следует из предложения инвестбанка, если к этому моменту рыночная стоимость его пакета будет ниже потраченных на покупку акций 55 млрд руб., то «Русгидро» компенсирует разницу. Если выше – платить будет сам «ВТБ капитал». Наконец, инвестбанк рассчитывает, что «Русгидро» будет направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. За 2015 г. энергохолдинг уже выплатил акционерам половину чистой прибыли – 15 млрд руб. Если сделка будет заключена до конца года, к 2021 г. «ВТБ капитал» рассчитывает в сумме получить 9,6 млрд руб. дивидендов.

Слишком много долгов На 30 июня долг «Русгидро» был 234 млрд руб., его отношение к EBITDA – 2,7. Но, по прогнозу «ВТБ капитала», к концу 2016 г. долговая нагрузка «Русгидро» вырастет до 3,7 EBITDA (257 млрд руб.). Это создает риск нарушения ковенантов. В то же время у «Русгидро» на 2016–2021 гг. запланирована масштабная инвестпрограмма – 403 млрд руб. (без НДС), в том числе затраты «РАО ЭС Востока» – 138,05 млрд руб. Пик вложений придется на 2017 г. – 112 млрд руб., следует из материалов банка.

Источник в группе «Русгидро» подтвердил, что в компании получили именно такие предложения. Обсуждение допэмиссии продолжается, принятие решения ожидается до конца 2016 г., отметил представитель «Русгидро». Представители Минэнерго и ВТБ от комментариев отказались.

«Русгидро» и «ВТБ капитал» ведут переговоры давно. Год назад обсуждалось, что инвестбанк купит 20% новых акций «Русгидро» за 85 млрд руб., но сделка не состоялась. Докапитализация нужна энергохолдингу для покрытия долгов «дочки» – «РАО ЭС Востока» на 95 млрд руб.

Такая структура сделки позволяет формально не увеличивать долговую нагрузку (см. врез), говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. По сути, это кредит. И если не найдется инвестор, готовый купить акции по форвардной цене, то придется докапитализировать «Русгидро» за счет государства.

Такая структура сделки позволит сократить долговую нагрузку, которая сейчас достигла критических значений, и профинансировать инвестпрограмму «Русгидро», говорится в предложении «ВТБ капитала». На инвестиции энергохолдинг всегда тратил больше операционного денежного потока, сказал Скляр. Сначала разрыв финансировался кредитами, а затем господдержкой. Но в бюджете дефицит, отмечает Скляр. Так что сделка с «ВТБ капиталом» для «Русгидро» станет вынужденной. В противном случае значительная часть прибыли будет уходить на обслуживание долга, считает он. Выиграть можно только при росте капитализации, оценивает он. Но в целом все выглядит как перекладывание долга на более поздний период, когда инвестпрограмма снизится, а свободный денежный поток увеличится, резюмирует Скляр.