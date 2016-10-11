Контрактные цены на уголь оказались намного выше ожиданий

Контрактная цена на австралийский уголь на условиях FOB (погруженный на борт судна) теперь составляет $200 за 1 т, следует из условий контракта Peabody Energy и Nippon Steel, на которые ссылаются источники Platts, а также аналитики Commonwealth Bank.

Это намного выше ожиданий экспертов российского рынка ($130–160 за 1 т) и ожиданий аналитиков БКС ($160–180 за 1 т), говорится в обзоре аналитиков БКС. Они отмечают, что при такой цене на коксующийся уголь могут работать и показывать прибыль все мировые производители угля, а это может привести к быстрому росту производства и, соответственно, к падению цен.

Из-за высоких контрактных цен выросли и спотовые цены на уголь: в Австралии на 2% за день до $218 за 1 т, а в Китае – на 0,5% до $216 за 1 т, пишет БКС.

Вслед за этой новостью выросли в стоимости и российские угольные компании: Evraz подорожал на 1,1% до $3,5 млрд, а «Мечел» – на 2% до 48,1 млрд руб. ($773 млн по текущему курсу).

Цены на российском рынке не поднимались выше $100 за 1 т в III квартале, отмечают в отчете аналитики БКС после встречи менеджмента «Мечела» (в 2015 г. произвел 13,7 млн т коксующегося угля) с инвесторами. Это подтверждают и данные «Металл-курьера» – тонна коксующегося угля марки Ж, как и в начале августа, стоила в сентябре 5350 руб. ($85,9 по текущему курсу).

Аналитики Credit Suisse после встречи с топ-менеджментом Evraz (в прошлом году добыл 20,6 млн т угля) писали, что компания начала пересматривать цены на коксующийся уголь раз в квартал и ожидает, что в IV квартале 2016 г. удастся заключить экспортные контракты по $140–180. По данным Evraz, есть небольшой шанс увидеть контрактные цены более $200 за 1 т на последний квартал года, но более вероятно, что они останутся на уровне $160 за 1 т, писал Credit Suisse.

Высокие контрактные цены говорят о том, что дефицит австралийского коксующегося угля очень серьезный, считает аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. «Вероятно, что период высоких цен продлится дольше, чем сейчас ожидают. При этом американские угольщики не наращивали добычу коксующегося угля в III квартале из-за ожиданий, что цена на уголь в скором времени может снова упасть», – считает Халиков. «Надо учесть и тот факт, что американские угольные компании поставляют угли по годовым контрактам и вскоре подойдет время для определения цен на 2017 г.», – говорит он.