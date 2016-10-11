РЖД вернула надбавки на перевозку угля

В начале года компания понизила надбавку до 1,3% к базовому тарифу

РЖД возвращает надбавку в 13,4% на перевозки энергетического угля на экспорт, сообщила монополия. В начале года компания, напротив, понизила надбавку до 1,3% к базовому тарифу.

«Скидка была введена исходя из прогноза по снижению цены на уголь ниже $50, однако в настоящее время стоимость угля составляет около $70. Соответственно, транспортная составляющая в цене перевозимого угля снизилась», - объясняет решение представитель РЖД.

Одновременно с этим продолжают расти перевозки энергетического угля: за первое полугодие 2016 г. - на 9% к аналогичному периоду прошлого года. «В соответствии с правилами установления тарифов в рамках ценовых пределов РЖД имеет право отменить свое решение о снижении тарифов в случае несоответствия прогнозных показателей и исходя из экономической целесообразности», - подчеркивает представитель монополии.

Право варьировать стоимость своих услуг в рамках «ценового коридора» (от «минус 12,8%» до «плюс 13,4%» к установленным государством ставкам) РЖД получили в 2013 г. Позже ФАС опустила нижнюю границу коридора до «минус 25%» (для низкодоходных грузов I тарифного класса - на расстояние до 3000 км, для грузов II и III тарифного классов - без ограничения по дальности транспортировки).

Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин указывает, что угольщики впервые с момента установления экспортной надбавки столкнутся с ее действием в полной мере. При этом на объемы перевозки данная надбавка не окажет серьезного влияния, уверен он. Объемы поставок угля в порты Дальнего Востока зависят, в первую очередь, от того, какие цены будут установлены на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает Иванкин.

Пока цены на уголь бьют многолетние рекорды. Поставки FOB Австралия подорожали на 60% до $83/т. Для РЖД в отношении перевозок энергетического угля это вынужденная мера: уголь - один из самых дешевых грузов, и на протяжении нескольких лет эти перевозки фактически дотируются металлургами, подчеркивает Иванкин.

Ранее РЖД прогнозировала, что в 2017 г. монополия получит убыток в 142 млрд руб., если правительство не пролонгирует возможность применять экспортные надбавки. Их действие заканчивается в 2017 г. Но перевозки экспортного угля на расстояние свыше 5000 км даже при сохранении экспортной надбавки не позволят получить РЖД прибыль по данной номенклатуре, уверен Иванкин. Представители «Мечела», Evraz от комментариев отказались.