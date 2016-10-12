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«Роснефть» может выкупить свои акции у «Роснефтегаза»

Президент Владимир Путин впервые допустил такую возможность
Президент России Владимир Путин впервые допустил возможность, что «Роснефть» может купить свои акции
Президент России Владимир Путин впервые допустил возможность, что «Роснефть» может купить свои акции
А. Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин впервые допустил возможность, что «Роснефть» может купить свои акции. Об этом он заявил во время совещания с правительством.

«Насколько мне известно, "Роснефть" уже перечислила все средства за приобретенную компанию "Башнефть". Что очень важно, Дмитрий Анатольевич [Медведев] знает об этом, я поручил соответствующим инстанциям проверить наличие ресурсов у "Роснефти" на счетах», - сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»). «Действительно, было подтверждено, что деньги эти на счетах компании есть и дополнительных средств с рынка, с внутреннего российского финансового рынка на завершение всех операций, в том числе и по продаже, а если нужно - временного приобретения и выкупа акций самой "Роснефти", компании не потребуется», - сказал президент.

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До конца года приватизировать планируется 19,5% «Роснефти», принадлежащих государственному «Роснефтегазу». На Московской бирже 19,5% «Роснефти» сегодня стоят около 750 млрд руб. Ранее об интересе к этому пакету сообщала индийская ONGС, российские чиновники говорили о заинтересованности китайских и японских компаний. И днем Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», не исключал участия иностранных инвесторов в приватизации пакета.

Впрочем, какой будет цена пакета «Роснефти» теперь, когда компания получила контроль над «Бшанефтью», еще не ясно. «После приобретения "Башнефти" и последующей продажи большого пакета в 19,5% самой "Роснефти" наступает синергетический эффект , то есть стоимость вот этих 19,5% самой "Роснефти" существенно возрастает», - убеждал инвесторов Путин. «То есть "Роснефть" может не только отбить, простите за моветон, ту небольшую премию, которую она дает государству при приобретении "Башнефти", но и выгодно продать свой собственный пакет», - уточнил президент.

Ранее представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил, что «Роснефть» изучает покупку собственных акций. «Роснефть» заинтересована в покупке своих акций для поддержания капитализации, но будет использовать для этого более выгодные рыночные ситуации», - заявил 12 октября Леонтьев (цитата по «Интрефаксу»). На Московской бирже 19,5% «Роснефти» сегодня стоят около 750 млрд руб.

На 30 июня на счетах «Роснефти» было $22 млрд (около 1,4 трлн руб. по текущему курсу), большая часть этих денег — предоплата, полученная от CNPC за поставки нефти по контракту 2013 г.

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