«Роснефть» может выкупить свои акции у «Роснефтегаза»

Президент России Владимир Путин впервые допустил возможность, что «Роснефть» может купить свои акции. Об этом он заявил во время совещания с правительством.

«Насколько мне известно, "Роснефть" уже перечислила все средства за приобретенную компанию "Башнефть". Что очень важно, Дмитрий Анатольевич [Медведев] знает об этом, я поручил соответствующим инстанциям проверить наличие ресурсов у "Роснефти" на счетах», - сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»). «Действительно, было подтверждено, что деньги эти на счетах компании есть и дополнительных средств с рынка, с внутреннего российского финансового рынка на завершение всех операций, в том числе и по продаже, а если нужно - временного приобретения и выкупа акций самой "Роснефти", компании не потребуется», - сказал президент.

До конца года приватизировать планируется 19,5% «Роснефти», принадлежащих государственному «Роснефтегазу». На Московской бирже 19,5% «Роснефти» сегодня стоят около 750 млрд руб. Ранее об интересе к этому пакету сообщала индийская ONGС, российские чиновники говорили о заинтересованности китайских и японских компаний. И днем Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», не исключал участия иностранных инвесторов в приватизации пакета.

Впрочем, какой будет цена пакета «Роснефти» теперь, когда компания получила контроль над «Бшанефтью», еще не ясно. «После приобретения "Башнефти" и последующей продажи большого пакета в 19,5% самой "Роснефти" наступает синергетический эффект , то есть стоимость вот этих 19,5% самой "Роснефти" существенно возрастает», - убеждал инвесторов Путин. «То есть "Роснефть" может не только отбить, простите за моветон, ту небольшую премию, которую она дает государству при приобретении "Башнефти", но и выгодно продать свой собственный пакет», - уточнил президент.

Ранее представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил, что «Роснефть» изучает покупку собственных акций. «Роснефть» заинтересована в покупке своих акций для поддержания капитализации, но будет использовать для этого более выгодные рыночные ситуации», - заявил 12 октября Леонтьев (цитата по «Интрефаксу»). На Московской бирже 19,5% «Роснефти» сегодня стоят около 750 млрд руб.

На 30 июня на счетах «Роснефти» было $22 млрд (около 1,4 трлн руб. по текущему курсу), большая часть этих денег — предоплата, полученная от CNPC за поставки нефти по контракту 2013 г.