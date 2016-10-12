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Путин удивлен позицией правительства по покупке «Башнефти» «Роснефтью»

Он объяснил, почему такая сделка стала возможной
Путин удивлен позицией правительства по покупке «Башнефти» «Роснефтью»
Путин удивлен позицией правительства по покупке «Башнефти» «Роснефтью»
М. Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин признался, что удивлен позицией кабинета министров по покупке «Башнефти» «Роснефтью». Об этом он сообщил на форуме «Россия зовет!».

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По его словам, «рынок был очень удивлен и переносом продажи компании, и передачей ее другой госкомпании». «Я сам был немного удивлен, - признался Путин: но это действительно решение правительства, его экономического блока».

Он назвал несколько причин такого решения. «Во-первых, "Роснефть" не госкомпания, это компания с госучастием, у нее к тому же есть иностранный акционер. Во-вторых, "Роснефть" предложила самую высокую цену, несколько выше, чем оценки международных экспертов. В-третьих, после приобретения "Башнефти" у "Роснефти" появится синергетический эффект, вырастет цена самой «Роснефти», - пояснил он.

По его словам, эта сделка «позволит окупить даже ту премию, которую заплатила "Роснефть" государству». В-четвертых, Башкирия сама обратилась с просьбой сохранить влияние республики на эту компанию, отметил глава государства.

«Мы знаем интересы других компаний. Они вполне достойны были для того, чтобы приобрести пакет "Башнефти", например "Лукойл", - упомянул Путин. "Мы будем поддерживать эти компании <...> в том числе предоставляя им лицензии на расширение их деятельности", - добавил он.

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10 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть». «Эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" по цене 329,690 млрд руб.», - сообщил премьер на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил о том, что «Роснефть» имеет уникальный опыт интеграции активов «и он весьма успешен». «В России нет компаний, которые имели бы такой опыт интеграции крупных активов. Мы будем максимизировать синергетический эффект. По сравнению с ТНК-ВР «Башнефть» - маленький актив, а до этого (до покупки ТНК-ВР в 2013 г.) было еще много всего», - заявлял он «Интерфаксу».

«Роснефть» – единственная компания, которая сделала юридически обязывающее предложение по цене выше стоимости, определенной оценщиком, объяснял «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Правительство решило «Башнефть» продать без проведения торгов, так как никто не предложил больше или сопоставимую сумму, подтвердил «Ведомостям» высокопоставленный чиновник. Приватизацией интересовались «Лукойл», «Татнефть», ННК, Антипинский НПЗ, фонд «Энергия» Игоря Юсуфова и др.

В свою очередь представитель «Роснефти» говорил «Ведомостям», что компания не собирается делать дополнительных займов для покупки, так как готовилась к сделке: сокращала долг и аккумулировала нужную сумму.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»

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10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
Максим Стулов / Ведомости
10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
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До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
Максим Стулов / Ведомости
До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
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Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
Максим Стулов / Ведомости
Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
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Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
Максим Стулов / Ведомости
Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
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В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
Максим Стулов / Ведомости
В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
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Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
Максим Стулов / Ведомости
Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
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Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
Максим Стулов / Ведомости
Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
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Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
Максим Стулов / Ведомости
Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
8/15
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
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Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
10/15
Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
11/15
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
Максим Стулов / Ведомости
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
12/15
В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
Максим Стулов / Ведомости
В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
13/15
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
14/15
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.
15/15
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Комментарии  ()
nicnadej
17:22 12.10.2016
Удивлен!? Должно быть очень смешно... Россияне тоже порой удивляются, узнавая как их денежки растаскивают по друзьям нашего доморощенного Карлеоне
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