Путин удивлен позицией правительства по покупке «Башнефти» «Роснефтью»

Он объяснил, почему такая сделка стала возможной

Президент России Владимир Путин признался, что удивлен позицией кабинета министров по покупке «Башнефти» «Роснефтью». Об этом он сообщил на форуме «Россия зовет!».

По его словам, «рынок был очень удивлен и переносом продажи компании, и передачей ее другой госкомпании». «Я сам был немного удивлен, - признался Путин: но это действительно решение правительства, его экономического блока».

Он назвал несколько причин такого решения. «Во-первых, "Роснефть" не госкомпания, это компания с госучастием, у нее к тому же есть иностранный акционер. Во-вторых, "Роснефть" предложила самую высокую цену, несколько выше, чем оценки международных экспертов. В-третьих, после приобретения "Башнефти" у "Роснефти" появится синергетический эффект, вырастет цена самой «Роснефти», - пояснил он.

По его словам, эта сделка «позволит окупить даже ту премию, которую заплатила "Роснефть" государству». В-четвертых, Башкирия сама обратилась с просьбой сохранить влияние республики на эту компанию, отметил глава государства.

«Мы знаем интересы других компаний. Они вполне достойны были для того, чтобы приобрести пакет "Башнефти", например "Лукойл", - упомянул Путин. "Мы будем поддерживать эти компании <...> в том числе предоставляя им лицензии на расширение их деятельности", - добавил он.

10 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть». «Эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" по цене 329,690 млрд руб.», - сообщил премьер на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил о том, что «Роснефть» имеет уникальный опыт интеграции активов «и он весьма успешен». «В России нет компаний, которые имели бы такой опыт интеграции крупных активов. Мы будем максимизировать синергетический эффект. По сравнению с ТНК-ВР «Башнефть» - маленький актив, а до этого (до покупки ТНК-ВР в 2013 г.) было еще много всего», - заявлял он «Интерфаксу».

«Роснефть» – единственная компания, которая сделала юридически обязывающее предложение по цене выше стоимости, определенной оценщиком, объяснял «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Правительство решило «Башнефть» продать без проведения торгов, так как никто не предложил больше или сопоставимую сумму, подтвердил «Ведомостям» высокопоставленный чиновник. Приватизацией интересовались «Лукойл», «Татнефть», ННК, Антипинский НПЗ, фонд «Энергия» Игоря Юсуфова и др.

В свою очередь представитель «Роснефти» говорил «Ведомостям», что компания не собирается делать дополнительных займов для покупки, так как готовилась к сделке: сокращала долг и аккумулировала нужную сумму.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»